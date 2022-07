Het Amerikaanse ministerie van Justitie bereidt zich voor op een antitrustrechtszaak tegen de advertentietak van Google. Volgens insiders overweegt Google een opsplitsing om de rechtszaak te vermijden.

Afdelingen van Google Ads zouden in een nieuwe organisatie worden ondergebracht, onder de paraplu van moeder Alphabet. The Wall Street Journal vernam het nieuws van anonieme bronnen. De bronnen blijven anoniem om sancties te voorkomen.

Volgens website Ars Technica probeert Google zijn marktaandeel op de advertentiemarkt te verkleinen. Het bedrijf werkt momenteel als makelaar én veiler van advertenties. Daar heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) een probleem mee.

Antitrust

Google ontwikkelt oplossingen voor het inkopen en verkopen van advertenties. Werk je met een van de twee categorieën, dan ben je sneller geneigd om de andere af te nemen. Als gevolg kunnen andere organisaties nauwelijks met Google concurreren.

Dit is hoe de meeste grote online platformen te werk gaan. Amazon heeft een interface voor kopers en verkopers. Uber heeft een systeem voor chauffeurs en passagiers. Beide organisaties hebben sterke concurrenten. Google heeft dit niet. De techgigant is dominant op de advertentiemarkt. Daar moet Google volgens de Amerikaanse overheid voorzichtiger mee omgaan.

Wat levert het op?

De mogelijke splitsing betekent dat de verkoopkant Google naar Alphabet verhuist, terwijl de aankoopkant bij Google blijft. We vermoeden dat derde partijen daardoor meer ruimte krijgen, maar de precieze gevolgen zijn onduidelijk.

“We werken samen met regelgevers”, vertelde een woordvoerder van Google in reactie op het gerucht. “Zoals we eerder hebben gezegd, hebben we geen plannen om het bedrijf te verkopen of eruit te stappen.”

De techgigant beweert dat zijn positie voordelig is voor de markt. “Concurrentie in advertentietechnologie heeft online advertenties relevanter gemaakt, de tarieven verlaagd en de opties voor uitgevers en adverteerders uitgebreid.”

