Senatoren willen meer wet- en regelgeving gericht op de digitale advertentie-activiteiten van grote techbedrijven. Hierdoor zou op de digitale advertentiemarkt meer concurrentie mogelijk moeten zijn.

Verschillende Democratische en Republikeinse senatoren hebben initiatiefwetsvoorstel ‘The Competities and Transparency in Digital Advertising Act’ ingediend. Het wetsvoorstel moet de macht van grote techbedrijven als Google, Meta en Amazon, inperken als het gaat om dominantie op de digitale advertentiemarkt. Hierdoor zou er binnen dit marktsegment meer concurrentie mogelijk zijn, in plaats van dat de bedrijven alles onderling verdelen.

Einde aan monopolie

De senatoren willen een einde maken aan het monopolie van big tech-bedrijven, als het gaat om het aanbieden en verkopen van digitale advertentieruimte en de bemiddeling daarbij. Zo moet de wet het grote (online) advertentiebedrijven verbieden deel te nemen aan de verschillende kanten van de advertentieketen. Momenteel kunnen de bedrijven optreden als bemiddelaars voor het verkopen van digitale advertentieruimte bij uitgevers, maar aan de andere kant ook als bemiddelaar voor het juist verkopen van digitale advertenties aan uitgevers. Ook kunnen de bedrijven optreden als een digitale advertentiemarktplaats, waarbij zij vraag en aanbod bij elkaar brengen. Door het Amerikaanse wetsvoorstel moeten de techbedrijven voor één van de drie opties kiezen.

Overige voorstellen

Het wetsvoorstel verbiedt bedrijven die meer dan 20 miljard dollar (ongeveer 19 miljard euro) per jaar aan digitale advertentietransacties verdienen deel te nemen in het online advertentie-ecosysteem. Dit moet meer transparantie in het marktsegment brengen en voorkomt belangenverstrengeling. Denk in het laatste geval aan het zowel verkopen als inkopen van digitale advertenties en het hebben van een platform dat deze transacties afhandelt.

Verder moet het ingediende wetsvoorstel bedrijven die meer dan 5 miljard dollar (4,7 miljard euro) aan digitale advertentieomzet ophalen, verplichtingen opleggen. Bijvoorbeeld altijd in het beste voordeel voor klanten handelen en ze de beste biedingen voor digitale advertenties te geven. Ook moeten ze transparant zijn zodat klanten alles kunnen verifiëren en belangenverstrengeling tegen wordt gegaan. Dit vooral wanneer zij aan beide kanten van de markt actief zin. Tot slot moeten de bedrijven altijd alle klanten toegang geven tot hun digitale advertentieplatforms en -mogelijkheden.

Wanneer de wet in de Amerikaanse Senaat wordt behandeld, is nog niet bekend.

