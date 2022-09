Amazon wil een aantal online verkoop- en marketingmethoden opschorten om Europese antitrustboetes te voorkomen, maar actie- en belangengroepen noemen het voorstel “zwak en vaag”.

De coalitie heeft elf leden, waaronder LobbyControl, het Centrum voor Onderzoek van Multinationale Ondernemingen (SOMO), de Oostenrijkse Federale Kamer van Arbeid en de Europese Unie van Overheidsdiensten. De actie- en belangengroepen klaagden onlangs bij de Europese Commissie over de dominante positie van Amazon op de Europese markt.

Amazon staat onder druk en reageerde met een voorstel waardoor retailers meer ruimte moeten krijgen om te concurreren. Inmiddels hebben de actie- en belangengroepen op het voorstel gereageerd. Volgens de coalitie probeert Amazon boetes en marktregels te omzeilen door “zwakke en vage” maatregelen te beloven.

Voorstel van Amazon

De groep wil dat Amazon door de Europese Commissie wordt gedwongen om zijn online marktplaats te scheiden van zijn detailhandel- en verzendingsdiensten. Op dit moment zijn de diensten geïntegreerd. Klanten van de online marktplaats worden vaak in de richting van diensten voor detailhandels en verzendingen gestuurd. Als gevolg is het te moeilijk om met de gigant te concurreren, aldus de aanklagers.

Amazon reageerde met een voorstel. De gigant beloofde onder meer dat de gegevens van verkopers op de online marktplaats niet meer gebruikt zouden worden voor detailhandel-diensten en huismerkartikelen.

De gigant beloofde iedere verkoper eerlijk te behandelen bij het beoordelen van de artikelen die via ‘buy box’ op de online marktplaats worden aangeraden. Artikelen in de buy box worden bovengemiddeld goed verkocht. Ook beloofde Amazon een tweede buy box aan te maken voor concurrerende producten met een andere prijs en levertijd dan artikelen in de eerste buy box.

Kritiek

De actie- en belangengroepen reageerden negatief. “De maatregelen zijn beperkt tot een looptijd van vijf jaar”, verklaarde de coalitie. “Een looptijd, op welke termijn dan ook, is niet te rechtvaardigen.”

Amazon stelde nog een aantal wijzigingen voor, maar de coalitie beweert dat het voorstel niet voldoet aan de strengere criteria waar techgiganten zich vanaf volgend jaar aan moeten houden.

Volgens BEUC-topman Agustin Reyna zou Amazon moeten stoppen met het gebruik van de gegevens van verkopers totdat onafhankelijke onderzoekers het nut van een tweede buy box hebben onderzocht.

