Microsoft kondigt contract- en licentiewijzigingen aan om meer ruimte te creëren voor concurrerende cloudproviders. De nieuwe voorwaarden gaan op 1 oktober in.

De aankondiging is een reactie op een drie jaar oude aanklacht over Microsofts oneerlijke licentievoorwaarden in de Europese Unie. De techgigant bezwijkt onder de druk en maakt zijn contractvoorwaarden “eerlijker” voor Europese klanten.

In een bericht op het EU Policy Blog erkent Microsoft het belang van een “concurrerende omgeving op de Europese markt voor cloudproviders, waarin kleinere concurrenten kunnen bloeien”. Vandaar neemt het bedrijf stappen om “zich bewust te blijven” van zijn verantwoordelijkheid als grote techprovider.

Drie jaar in de maak

In 2019 werd de Microsoft door meerdere Europese klanten aangeklaagd voor oneerlijke licentievoorwaarden. De techgigant hanteerde hogere prijzen voor klanten die Office en Windows workloads draaiden bij concurrenten van Microsoft Azure, waaronder Amazon Web Services (AWS) en Google Cloud Platform (GCP). Als gevolg voelden de klanten zich genoodzaakt om met Microsoft Azure te werken. De aanklacht leidde tot een onderzoek door Europese antitrusttoezichthouders.

De techgigant gaf uiteindelijk toe dat de klachten gegrond waren. Desalniettemin stelde Microsoft de licentiewijzigingen jarenlang uit. In mei 2022, bijna drie jaar later, kondigde de techgigant veranderingen aan om ervoor te zorgen dat Europese klanten zijn software tegen vergelijkbare prijzen op concurrerende cloudplatforms kunnen gebruiken. De details van het plan werden op maandag 29 augustus bekendgemaakt.

Het bedrijf belooft de voorwaarden voor outsourcing en hosting in de komende twee maanden te herzien. Als gevolg moet het makkelijker en goedkoper zijn voor bedrijven om de software van Microsoft op platforms als AWS en GCP te gebruiken.

