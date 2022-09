Het Amerikaanse ministerie van Justitie beweert dat Google jaarlijks miljarden dollars betaalt aan Apple, Samsung en anderen om de toppositie van zijn zoekmachine te behouden.

Kenneth Dintzer, advocaat van de US Department of Justice (DOJ), stelt dat Google “enorme” bedragen investeert om de populairste zoekmachine te blijven op browsers en smartphones in de Verenigde Staten.

Dintzer presenteerde de zaak op donderdag tijdens een hoorzitting in Washington. De advocaat vertelde dat Google miljarden dollars besteedt aan exclusiviteit, wetende dat de organisatie niet omver geworpen kan worden. De hoorzitting werd bezocht door hoge ambtenaren van de DOJ en de procureur-generaal van Nebraska.

Antitrustklacht van het DOJ

De contracten van Google staan centraal in de antitrustaanklacht van de DOJ. Het ministerie beweert dat het bedrijf antitrustwetten overtreedt in een poging om zijn internetmonopolie te beschermen. De procureurs-generaal van meerdere staten willen de techgigant vervolgen.

Het formele proces begint waarschijnlijk pas volgend jaar. De zitting van afgelopen donderdag was de eerste serieuze zitting in de zaak. Meerdere partijen beschuldigden Google van marktovertredingen.

De antitrustklacht tegen Google werd ingediend tijdens de laatste dagen van de Trump-regering. Het proces vervolgt onder president Joe Biden. De zaak is een van de eerste grote stappen die de landelijke overheid neemt om de invloed van techgiganten te beperken.

Hoe Google concurrenten uitsluit

Dintzer besteedde zijn presentatie aan de technologie van Google Search, de zoekmachine van Google. Daarnaast beschreef Dintzer de manier waarop Google potentiële concurrenten tegenwerkt.

Volgens Dintzer heeft Google oneerlijke regelingen met smartphonefabrikanten als Apple, Samsung en Motorola, tal van browsers en grote telecombedrijven als AT&T, Verizon en T-Mobile. De contracten zouden ervoor zorgen dat de zoekmachine van Google standaard wordt geconfigureerd op nieuwe telefoons.

De contracten maken Google de “toegangspoort” tot het internet. Volgens de aanklagers voorkomt de techgigant dat andere bedrijven groot genoeg worden om met Google Search te kunnen concurreren. Google zou concurrenten gegevens ontzeggen die belangrijk zijn om hun eigen zoekmachines te verbeteren.

Tip: Google vecht miljardenboete van Europese Commissie aan