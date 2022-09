Meta is aangeklaagd voor het omzeilen van de privacyregels van Apple. Volgens de aanklagers verzamelen Facebook en Instagram persoonsgegevens zonder toestemming.

Twee Facebook-gebruikers dienden op woensdag een class action-aanklacht in bij een federale rechtbank van de Verenigde Staten. De gebruikers beweren dat Meta de privacyregels van Apple heeft omzeild. Volgens de aanklacht schendt de techgigant Amerikaanse wetten door zonder toestemming consumentengegevens te verzamelen.

Felix Krause, onderzoeker op het gebied van dataprivacy, beweerde dat Facebook- en Instagram-applicaties JavaScript-code in het besturingssysteem van Apple invoegen wanneer gebruikers websites bezoeken. Hierdoor kan Meta gevoelige en persoonlijke consumentengegevens, waaronder inloggegevens, vastleggen en verwerken.

De rechtszaken vinden plaats in Californië en San Francisco. De zaken staan officieel bekend als Mitchell v. Meta Platforms Inc., 22-cv-05267 en Willis v. Meta Platforms Inc., 22-cv-05376.

Meta reageert

Een vertegenwoordiger van Meta noemde de beschuldigingen ‘ongegrond’. “We hebben onze in-app browser ontworpen om de privacykeuzes van gebruikers te respecteren, inclusief hoe gegevens kunnen worden gebruikt voor advertenties”, voegde de woordvoerder toe in een verklaring per e-mail.

Volgens de aanklachten verzamelt Facebook gebruikersgegevens door regels te omzeilen die in 2021 zijn opgelegd door het privacybeleid van Apple. Het beleid vereist dat elke applicatie van derden toestemming van gebruikers krijgt voordat ze gebruikers volgen. Nadat Apple het beleid invoerde stelde Meta dat het door de regels 10 miljard dollar aan advertentie-inkomsten zou verliezen.

Volgens de klacht ontwijken Facebook en Instagram de privacyregels van Apple door weblinks te openen in een in-app browser in plaats van de standaardbrowser. “Hierdoor kan Meta de interacties en communicatie van zijn gebruikers met derden onderscheppen. De gegevens worden door Meta samengevoegd, geanalyseerd en gebruikt om advertentie-inkomsten te verhogen”, aldus de aanklacht.

