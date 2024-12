Apple en Meta ruzieën over toegang tot softwaretools

Apple heeft kritiek geuit op de herhaaldelijke verzoeken van Meta om toegang te krijgen tot zijn softwaretools. Vooral risico’s rond privacy en beveiliging zouden een belangrijk obstakel vormen.

Volgens Apple heeft Meta inmiddels 15 verzoeken ingediend voor interoperabiliteit. Het moederbedrijf van Facebook wil hiermee uitgebreide toegang krijgen tot de technologiestack van Apple. Dit zou echter de veiligheid in gevaar brengen. “In veel gevallen probeert Meta de functionaliteit op een manier te wijzigen die zorgen oproept over de privacy en veiligheid van gebruikers. Deze wijzigingen lijken totaal niet gerelateerd te zijn aan het daadwerkelijke gebruik van externe Meta-apparaten, zoals de Meta-smartglasses en Meta Quest-headsets”, aldus Apple.

De verklaring van de iPhone-maker stelt dat, als het aan alle verzoeken zou voldoen, Facebook, WhatsApp en Instagram toegang zouden krijgen tot alle berichten en e-mails van gebruikers. Ook telefoongesprekken, appgebruik, foto’s en kalenderitems zouden volgens Apple inzichtelijk worden voor Meta.

Conflict in Europa

Vooral in Europa ligt deze kwestie gevoelig. Met de invoering van de Digital Markets Act (DMA) in 2023 is Apple verplicht om meer concurrentie toe te staan en applicatieontwikkelaars interoperabiliteit te bieden met zijn diensten. Bij niet-naleving dreigt een boete van 10 procent van de jaarlijkse omzet. Tegelijkertijd heeft de Europese Commissie een rapport gepubliceerd met voorstellen voor duidelijkere richtlijnen en regels rondom updates voor ontwikkelaars.

Meta stelt dat Apple met deze reactie aantoont niet in interoperabiliteit te geloven. “Elke keer dat Apple wordt aangesproken op zijn anticoncurrentiële gedrag, verdedigen ze zichzelf met privacy-argumenten die geen enkele basis in de werkelijkheid hebben,” aldus Meta.

