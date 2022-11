ChristenUnie-kamerlid Don Ceder roept op tot een verbod op TikTok. De populaire social media-app maakte vorige week een aanpassing van het Europese privacybeleid bekend, waardoor medewerkers van de Chinese organisatie toegang krijgen tot gebruikersgegevens.

De zorgen zijn niet beperkt tot de ChristenUnie. Een meerderheid van de Tweede Kamer is wantrouwend over de koers van TikTok. De kamerleden dienden Kamervragen in en willen voor maandag 14 november antwoorden van het kabinet.

De wijziging van het Europese privacybeleid stelt Chinese medewerkers van TikTok in staat om gebruikersgegevens in te zien. De organisatie verduidelijkte niet om welke gegevens het gaat en welke medewerkers toegang krijgen.

ChristenUnie-kamerlid Don Ceder roept op tot een compleet verbod. TikTok is enorm populair onder Nederlandse jongeren. Ceder vreest dat de wijziging de Chinese overheid in staat stelt om hun gebruikersgegevens in te zien.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) noemde de situatie “zorgelijk”. Het kabinet start een onderzoek naar de app. Op basis daarvan wordt de volgende stap bepaald, aldus Van Huffelen.

Gezichtsherkenning en beïnvloeding

Techondernemer Alexander Klöpping waarschuwde vorige week in Nederlandse talkshows voor de risico’s van TikTok. Volgens Klöpping gebruikt ongeveer een op de drie gebruikers de app voor nieuwsvoorziening. Tegelijkertijd werkt TikTok met een geheim algoritme om nieuwsvideo’s aan te raden.

Klöpping waarschuwt voor de risico’s van politieke beïnvloeding. TikTok zou bijvoorbeeld positieve video’s van Chinese bondgenoten kunnen voorschotelen om jongeren te manipuleren. Zolang het algoritme geheim is “moeten we er maar op vertrouwen dat China de politiek niet probeert te beïnvloeden”, aldus Klöpping bij Jinek.

Ten tweede besprak Klöpping het risico van gezichtsherkenning. TikTok beschikt over een schat aan video’s van mensen. De data is bruikbaar voor gezichtsherkenning en het trainen van artificial intelligence-modellen.

Gezichtsherkenning wordt op schaal gebruikt om Chinese inwoners te surveilleren. Zelfs de Chinese staat ontkent het niet. Buiten China wordt de praktijk beschouwd als schending van mensenrechten. De kans bestaat dat TikTok het laatste in de hand werkt.

