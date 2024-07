TikTok sluist gevoelige Amerikaanse gebruikersdata door naar China

TikTok staat in de Verenigde Staten in een nog kwader daglicht nu bekend is geworden dat de social media-app van het Chinese ByteDance gevoelige informatie over politieke standpunten van Amerikaanse eindgebruikers doorsluisde naar China. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie in een recent bericht aan een Amerikaans gerechtshof.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie stuurde TikTok vanuit de VS via een intern communicatiesysteem genaamd Lark gevoelige informatie door naar China over (politieke) standpunten van Amerikaanse eindgebruikers. In het bijzonder ging het hierbij om standpunten over onderwerpen als abortus, recht op wapenbezit en religie.

Het Lark-systeem is ontwikkeld om Amerikaanse medewerkers van ByteDance intern te laten communiceren met hun collega’s in China. De tool stuurt data door die uiteindelijk terecht komt op servers in China, aldus Justitie in de VS.

Gevoelige gegevens verzamelen

Eén van de tools in Lark stelt Amerikaanse en Chinese medewerkers in staat gevoelige gegevens te verzamelen van TikTok-gebruikers op basis van de content die eindgebruikers maken of hun uitdrukkingen als reacties. Inclusief dus die over gevoelige onderwerpen als abortus of religie.

Daarnaast zou een andere tool van ByteDance in staat zijn op basis van bepaald beleid of trefwoorden content op het platform te onderdrukken. Hoewel deze tool alleen in China zou zijn ingezet, sluit het ministerie niet uit dat het door Bytedance in andere landen kan zijn ingezet.

Rechtszaak en mogelijk verbod

De nieuwe beschuldigingen zijn koren op de molen van de autoriteiten van de VS. De Amerikaanse overheid beschuldigt het platform van ongeoorloofde dataverzameling over Amerikaanse burgers. Deze data zou bij de Chinese overheid terecht komen en mogelijk worden gebruikt om invloed uit te oefenen op gebruikers in de VS.

Een mogelijk verbod van het social mediaplatform in de VS behoort daarom tot een serieuze optie.

De nieuwe ontdekkingen sterken de Amerikaanse overheid alleen maar in de mogelijk slechte bedoelingen van ByteDance. Ook versterkt deze ontdekking niet het geloof in het zogenoemde Project Texas-plan van de social mediagigant. Dit plan, waar een investering van 1,5 miljard dollar aan hangt, omvat dat TikTok in de VS alle gebruikersdata op Amerikaanse bodem opslaat, in het bijzonder op servers van Oracle.

Reactie TikTok

In een reactie blijft TikTok volhouden dat de argumenten van de Amerikaanse overheid geen hout snijden en dat een eventueel verbod in strijd zou zijn met het recht op vrije meningsuiting, zoals bedoeld in de Amerikaanse grondwet. Dit zou volgens de social mediagigant nadelig zijn voor 170 miljoen eindgebruikers.

De rechtszaak tegen TikTok gaat in september verder.

