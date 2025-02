AP waarschuwt voor privacyrisico’s DeepSeek, start onderzoek

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uit ernstige zorgen over het privacybeleid van de Chinese tool DeepSeek. De vrees dat informatie wordt doorgesluisd naar China, heeft de waakhond ertoe aangezet een breder onderzoek te starten.

Volgens de AP is het verstandig om je af te vragen of je wel persoonlijke en andere gevoelige gegevens met de applicatie wilt delen. Voorzitter Aleid Wolfsen waarschuwt dan ook publiekelijk voor het privacybeleid van DeepSeek. “En over de manier waarop er met de persoonlijke gegevens van de gebruikers lijkt te worden omgegaan”, aldus Wolfsen.

De voorzitter benadrukt dat het delen van persoonsgegevens met bedrijven buiten de EU aan strenge privacyvoorwaarden moet voldoen. Zo moeten er voldoende waarborgen zijn zodat mensen grip houden op hun persoonsgegevens en weten wat ermee gebeurt. “Vraag is of DeepSeek en andere Chinese bedrijven hieraan voldoen”, verklaart Wolfsen bij de aankondiging van het bredere onderzoek.

Onrechtmatige gegevensdoorgifte

Een belangrijk punt van zorg is dat gebruikers niet alleen hun eigen gegevens riskeren, maar mogelijk ook die van anderen. De AP waarschuwt dat het uploaden van gegevens van derden ertoe kan leiden dat deze data zonder medeweten of toestemming in China belandt. Dit kan juridische consequenties hebben voor de gebruiker, omdat er sprake is van onrechtmatige doorgifte.

Volgens de privacywaakhond is het momenteel onduidelijk of Chinese bedrijven als DeepSeek aan de Europese eisen voldoen. De AP staat dan ook in nauw contact met andere Europese toezichthouders over informatie-uitwisseling en mogelijke vervolgstappen. Op vrijdag werd al bekend dat de Italiaanse toezichthouder DeepSeek blokkeert wegens privacyzorgen.