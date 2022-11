Activistische investeerder TCI Fund Management roept Alphabet op om kosten te besparen door personeel te ontslaan en salarissen te verminderen.

“De kostenbasis van Alphabet is te hoog”, schreef de aandeelhouder in een brief aan Alphabet CEO Sundar Pichai. “Het management moet agressieve actie ondernemen.”

“Het bedrijf heeft te veel werknemers en de kosten per werknemer zijn te hoog. We willen dat het management publiekelijk margedoelstellingen bekendmaakt, de verliezen vermindert en de inkoop van eigen aandelen verhoogt.”

De aandeelhouder stelt dat Alphabet onvoldoende presteert voor de medewerkers die het in dienst heeft. Volgens TCI kunnen Meta, Twitter, Uber en andere grootbedrijven met veel minder mensen dezelfde omzetniveaus bereiken als Alphabet.

Ook de salarissen zijn te hoog, aldus de aandeelhouder. TCI merkt op dat de gemiddelde compensatie bij Alphabet 67 procent hoger is dan bij Microsoft en 153 procent hoger dan bij de twintig grootste beursgenoteerde technologiebedrijven van de Verenigde Staten. “Er is geen rechtvaardiging voor deze enorme ongelijkheid”, aldus TCI.

Inkoop van aandelen

Daarnaast roept TCI de techgigant op om zijn winstmarges te verhogen. “Wij geloven dat een EBIT-margedoelstelling van ten minste 40 procent redelijk is”, schreef de aandeelhouder. “De salarissen van managers moeten aan dit doel worden gekoppeld om de verantwoordingsplicht te waarborgen.”

Verder sprak TCI kritiek uit over het Other Bets-segment van Alphabet. Dit segment bestaat uit dochterbedrijven die Alphabet als langetermijninvesteringen beschouwt. TCI is ontevreden over Waymo, een van de dochterbedrijven.

Waymo ontwikkelt technologie voor autonome voertuigen. Volgens TCI draait het dochterbedrijf te veel verlies. De aandeelhouder eist dat Alphabet het operationele verlies met 50 procent vermindert.

Daarnaast riep TCI de techgigant op om meer eigen aandelen in te kopen. Alphabet heeft 116 miljard dollar in de kas. Dat geld moet volgens de aandeelhouder worden gebruikt om te investeren.

Activistische aandeelhouders zijn steeds actiever in Silicon Valley. De prestaties van Salesforce werden vorige maand afgekraakt door aandeelhouder Starboard Value.