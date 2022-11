Microsoft zal waarschijnlijk met een antitrustonderzoek van de EU te maken krijgen, nu de autoriteiten hun onderzoek naar de bedrijfspraktijken opvoeren. Dit in een zaak aangespannen door Slack.

Slack diende vorig jaar een klacht in bij de Europese Commissie, waarin het beweerde dat Microsoft Teams ten onrechte in zijn Office-product had opgenomen.

Om een deel van de lucratieve en snelgroeiende industrie voor werkplekcommunicatie te veroveren, onthulde Microsoft in 2017 Teams.

Microsoft onder de loep

Slack pleitte bij de EU-mededingingswaakhond om er bij de Amerikaanse softwaregigant op aan te dringen Teams af te splitsen van de Office Suites en het apart aan te bieden tegen redelijke marktprijzen.

Volgens de bronnen van Reuters heeft de Commissie in oktober nog een ronde vragenlijsten verstuurd als vervolg op die van oktober vorig jaar, wat erop wijst dat de EU-mededingingshandhaver de basis legt voor het starten van een formeel onderzoek.

Volgens een van de bronnen kijkt de Commissie opnieuw naar de integratie en bundeling van Microsoft, maar deze keer grondiger. Zij is op zoek naar informatie waarmee zij oplossingen kan vinden.

Volgens een tweede bron legt de Commissie de basis voor een onderzoek

Zowel de Commissie als Microsoft, dat in eerdere zaken over zogenaamde “tying” en ander wangedrag een boete van 2,2 miljard euro kreeg opgelegd, weigerden commentaar te geven.

Drie weken geleden slaagde Microsoft er niet in de EU een oplossing te bieden voor zijn Activision-deal. Toch zei het bedrijf dat het met de Commissie zou blijven samenwerken om de marktproblemen aan te pakken. Zonder concessies vrezen andere giganten in de gamingsector dat Microsoft zichzelf zal bevoordelen.

Sony vreest bijvoorbeeld dat het Call of Duty-spel vroegtijdig op de Xbox beschikbaar zal zijn, wat ernstige gevolgen zal hebben voor zijn PlayStation-basis.

Tip: Microsoft Azure biedt DDoS-bescherming voor mkb