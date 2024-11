Elon Musk betrekt Microsoft en xAI in rechtszaak tegen OpenAI

Elon Musk stelt nu ook Microsoft als beklaagde aan in de rechtszaak tegen OpenAI. De zaak handelt over de commerciële verlangens van OpenAI waardoor het volgens Musk geen non-profit-belangen meer heeft.

Er zijn wijzigingen aangebracht in de klacht vanuit Elon Musk tegen OpenAI. Microsoft is één van de nieuwe beklaagde, net als mede-oprichter van LinkedIn Reid Hoffman en voormalig OpenAI-bestuurslid Dee Templeton.

OpenAI en onscheidbare partner Microsoft

Templeton zetelde in het bestuur als lid zonder mandaat voor Microsoft, bij die laatste partij is ze VP Partnerships en Operations. Ze gaf haar zitje in de Raad van Bestuur opnieuw op tijdens de zomer van 2024.

Beide partijen zijn nauw met elkaar verbonden door de enorme financiële bijdrages die Microsoft levert aan OpenAI. Daarom is het niet opmerkelijk dat Musk beide kanten van het duo wil horen in de rechtszaak. In de klacht laten zijn advocaten verstaan dat het partnership een oneerlijk concurrentievoordeel oplevert. OpenAI kan namelijk gebruikmaken van de uitgebreide infrastructuur van Microsoft.

Nieuwe eisers

In de wijzigingen duiken ook nieuwe eisers op. Aan die zijde staat eveneens een oude bekende van de Raad van Bestuur van OpenAI: Shivon Zilis. Zilis heeft een persoonlijke relatie met Musk, samen hebben zij drie kinderen.

In het rijtje van eisers houdt Musk het opvallend dichtbij huis. Naast Zilis is ook zijn eigen AI-bedrijf xAI van de partij. Binnen dit bedrijf worden de Grok-modellen ontwikkelt, die concurreren met de GPT-modellen van OpenAI.

Een ander argument dat in de strijd wordt gegooid zijn de opvallende eisen die OpenAI oplegt aan investeerders. Daarover kwam aan het licht dat de AI-ontwikkelaar nadrukkelijk vraagt niet in concurrerende AI-bedrijven te investeren. Aangezien xAI tot die concurrentie behoort, ondervindt het bedrijf een rechtstreekse negatieve invloed.

