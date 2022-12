Microsoft laat weten dat cloudklanten vanaf januari 2023 kunnen kiezen om hun gegevensverwerking en -opslag tot de Europese Unie te beperken.

De zogeheten ‘data boundary’ wordt in fases uitgerold naar de populairste clouddiensten van Microsoft, waaronder Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 en Power BI. Sinds de invoering van de AVG/GDPR in 2018 hebben cloudproviders steeds meer verplichtingen op het gebied van internationale datatransfers.

De Europese Commissie werkt aan overeenkomsten om de privacy van Europese persoonsgegevens in datacenters buiten Europa te waarborgen. Totdat deze overeenkomsten worden afgerond moeten Microsoft, AWS en Google voorzichtig te werk gaan.

Tijdlijn

“Naarmate we dieper in dit project doken leerden we dat we een gefaseerde aanpak nodig hadden”, vertelde Microsoft chief privacy officer Julie Brill tegen Reuters.

“De eerste fase heeft betrekking op klantgegevens. In de volgende fasen verplaatsen we logs, servicedata en andere soorten gegevens binnen de boundary.” Brill verwacht dat de tweede fase eind 2023 wordt voltooid. De laatste fase volgt in 2024.

Sovereign cloud

Bedrijven verzamelen meer data dan ooit in datacenters wereldwijd. Klanten van cloudproviders weten niet altijd waar hun gegevens worden opgeslagen. De wetten van sommige landen botsen met de AVG/GDPR.

Brill zei dat Microsoft de oplossing lanceert om klanten meer vertrouwen te geven door de locatie van gegevens vast te stellen. Microsoft beheert bijna twintig datacenters in Europese landen, waaronder Spanje, Zwitserland, Duitsland en Frankrijk.

Microsoft beloofde eerder om overheidsverzoeken tot inzage van gebruikersgegevens aan te vechten en klanten financieel te compenseren in het geval dat hun gegevens worden gedeeld.

