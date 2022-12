Huawei heeft zijn patentlicentieovereenkomsten met Nokia verlengd, zo maken beide bedrijven bekend. Het gaat hierbij om mobiele telecompatenten waarmee de techgigant mogelijk onder de Amerikaanse sancties uitkomt, schrijft Bloomberg.

Beide partijen hebben geen details bekendgemaakt over welke patentovereenkomsten zij hebben verlengd. Huawei heeft dit jaar al meerdere patentovereenkomsten gesloten of verlengd met een reeks van (telecom)partijen. Onlangs bijvoorbeeld met de Chinese concurrent OPPO.

Nieuwe bronnen van inkomsten

Volgens Bloomberg ziet Huawei hiermee een kans om onder de ingrijpende sancties van de Verenigde Staten uit te komen. Huawei probeert naarstig nieuwe afzetmarkten te zoeken, maar ook andere manieren van inkomsten te genereren. De Chinese techgigant is wereldwijd de grootste bezitter van patenten op het gebied van mobiele breedbandtechnologie.

Een manier is het verlengen van patentovereenkomsten en het op deze manier vermarkten van intellectueel eigendom. Eerder dit jaar werden al afspraken over royalties met Apple en Samsung vastgelegd over het gebruik van door de techgigant gepatenteerde technologie.

Veel overeenkomsten

In totaal heeft Huawei in 2022 vele overeenkomsten gesloten of vernieuwd met onder meer smartphonefabrikanten, aanbieders van connected car-technologie, netwerktechnologie en IoT-oplossingen en -toepassingen. Binnen de auto-industrie gaat het al om (patent)licentieovereenkomsten met 15 verschillende merken, zoals Audi, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Renault, Suzuki, Lamborghini, Subaru en Bentley.

Naast het verkopen van zijn intellectueel eigendom via patentlicenties, gaat Huawei ook steeds meer AI- en draadloze communicatie-oplossingen verkopen aan alternatieve gebruikers van de technologieën. Denk daarbij aan autofabrikanten, maar bijvoorbeeld ook aan exploitanten van kolenmijnen en industriële bedrijfsparken.

