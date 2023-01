Volgens de aanklacht gebruikten drie AI-bedrijven miljarden afbeeldingen zonder toestemming of compensatie.

Website ArsTechnica meldt dat een groep kunstenaars een rechtszaak heeft aangespannen wegens het gebruik van miljarden beschermde afbeeldingen voor het trainen van AI-modellen.

Naar verluidt gebruikten drie AI-bedrijven de afbeeldingen zonder kunstenaars te compenseren of toestemming te vragen. De drie bedrijven in kwestie zijn Stability AI, Midjourney en DeviantArt. De rechtszaak werd namens de kunstenaars aangespannen door Joseph Saveri Law Firm in San Francisco.

Afbeeldingen voor AI-modellen

De aanklacht draait om een product genaamd Stable Diffusion. De technologie werd ontwikkeld door Stability AI. De drie bedrijven gebruiken Stable Diffusion voor AI-producten.

In de aanklacht staat dat Stable Diffusion is getraind op “miljarden auteursrechtelijk beschermde beelden” uit de LAION-5B dataset. Naar verluidt werden de afbeeldingen gedownload zonder compensatie of toestemming van de kunstenaars.

Advocaat Matthew Butterick vatte het standpunt van de aanklagers samen. “AI moet eerlijk en ethisch zijn voor iedereen. Maar Stability AI, Midjourney en DeviantArt eigenen zich het werk toe van duizenden kunstenaars zonder toestemming, erkenning en compensatie.”

De aanklagers willen bewijzen dat AI-bedrijven commercieel profiteren van beschermde afbeeldingen. De kunstenaars hopen op een “aanzienlijke schadevergoeding” en een verbod op de vermeende inbreuk.