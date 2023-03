De European Consumer Organisation (BEUC) en het Europees netwerk van consumentenautoriteiten hadden hun bezorgdheid geuit dat de wijzigingen niet duidelijk en begrijpelijk werden gepresenteerd, waardoor de wetgeving van de Europese Unie werd geschonden.

Daarom heeft het bedrijf er nu mee ingestemd de wijzigingen in de contracten van EU-gebruikers te verduidelijken en uit te leggen hoe deze wijzigingen hun rechten kunnen beïnvloeden. Het bedrijf heeft ook toegezegd de optie voor gebruikers om deze wijzigingen te accepteren of af te wijzen duidelijk te tonen en ervoor te zorgen dat gebruikers pop-upmeldingen over updates gemakkelijk kunnen sluiten.

Verder heeft WhatsApp bevestigd dat de persoonlijke gegevens van gebruikers niet worden gedeeld met derden of andere Meta-bedrijven voor reclamedoeleinden.

Reactie van de EU

De EU is verheugd over de toezeggingen van WhatsApp om de EU-regels na te leven. In een reactie op de kwestie verklaarde Didier Reynders, Eurocommissaris voor Justitie, dat “consumenten het recht hebben te begrijpen waarmee zij instemmen en wat die keuze concreet inhoudt, zodat zij kunnen beslissen of zij het platform willen blijven gebruiken.”

De overeenkomst tussen de EU en WhatsApp zal er ook voor zorgen dat het berichtenplatform uitlegt welke wijzigingen het in de toekomst in de contracten van zijn gebruikers wil aanbrengen en hoe deze wijzigingen hun rechten kunnen beïnvloeden.

Bovendien zal de mogelijkheid om bijgewerkte servicevoorwaarden af te wijzen even duidelijk worden gepresenteerd als de mogelijkheid om ze te aanvaarden.

Druk op Meta om te veranderen

WhatsApp zal zijn wijzigingen in het privacybeleid transparanter maken, zodat gebruikers meldingen kunnen weigeren of updates kunnen uitstellen en geen terugkerende meldingen hoeven te versturen. De aankondiging komt te midden van een wereldwijd toegenomen toezicht op het moederbedrijf van WhatsApp, Meta.

De Australische Competition and Consumer Commission is een juridische procedure gestart tegen Meta wegens vermeende inbreuken op de consumentenwetgeving, terwijl de Britse Competition and Markets Authority een onderzoek instelt naar Meta omdat het bedrijf een dominante positie zou hebben op de markt voor sociale media.

WhatsApp en Meta staan onder druk om ervoor te zorgen dat hun praktijken voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

Lees ook: Nederlandse webwinkels niet altijd telefonisch bereikbaar