Dell zet 12.500 medewerkers op straat in nieuwe ontslagronde

Dell Technologies zet opnieuw fors het mes in zijn personeelsbestand. Als reden geeft het bedrijf dat het zich meer op AI gaat richten en daarin meer wil investeren. Ook gaat het bedrijf zijn datacenteractiviteiten herzien. De ontslagronde zou de organisatie ‘leaner’ moeten maken, wat een nette manier is om te zeggen dat het overtollige vet van de organisatie af moest.

Dell wil zich meer gaan richten op AI en zet daarvoor (opnieuw) het mes in het personeelsbestand, meldt Bloomberg op basis van een interne memo. Hierbij gaat het vooral om het ‘stroomlijnen’ van de verkooppafdelingen en managementlagen. Vooral de go-to-market-teams zouden het slachtoffer zijn van de reorganisatie.

In de woorden van de verkoopdirecteuren Bill Scannell en John Byrne wordt de techgigant door de reorganisatie een ‘leaner’ bedrijf.

Meer focus op AI

Daarnaast gaat de techgigant een nieuwe business unit oprichten die zich richt op AI-producten en -diensten. Ook wordt bekeken hoe het de datacenterverkopen gaat benaderen en worden bestaande teams met elkaar gecombineerd.

Aantal ontslagen onbekend

Het is onduidelijk om hoeveel ontslagen het gaat bij deze nieuwe reorganisatie. Mogelijk gaat het om een aantal van 12,500 medewerkers, ongeveer 10 procent van het totale personeelsbestand. Hiermee zou het medewerkersbestand dalen van 120.000 naar 100.000. Voor het ontslag van 12.000 medwerkers is een zogenoemde SEC-filing nodig bij de Amerikaanse beurstoezichthouder. Deze is nog niet bekend gemaakt.

Dell Technologies is al langer aan het reorganiseren, waarbij het forse ontslagrondes niet schuwt. Vorig jaar zette het al 13.000 medewerkers op straat.

