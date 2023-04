De Britse toezichthouder CMA heeft de overname van Activision door Microsoft tegengehouden. De Competitions and Markets Authority beweert dat de innovatie en consumentenkeuze op het gebied van cloud gaming in het geding zijn.

Microsoft heeft nog het recht op een hoger beroep om het besluit terug te draaien. Met de overname is ruim 68 miljard dollar (62 miljard euro) gemoeid. De steen des aanstoots is voor het CMA dus de cloud gaming-markt, maar niet zozeer de potentiële invloed op de console-markt. Door de overname zou Microsoft het populaire Call of Duty namelijk van Sony’s PlayStation-platform terug kunnen trekken, hoewel het heeft beloofd dat niet te doen.

Cloud-competitie

Eerder dit jaar kwam via het CMA naar buiten dat Microsoft Cloud Gaming 60 tot 70 procent van de cloud gaming-markt bezit. De streamingservice van Microsoft is gebundeld met diens Game Pass-abonnement, waarmee ook spellen lokaal gedownload kunnen worden. Het CMA haalt het scala van Microsoft-diensten aan die allemaal bijdragen aan de dominante positie die het bedrijf uit Redmond inneemt. Zo profiteren de clouddiensten van de installed base van Xbox-bezitters en Windows-gebruikers en draait de service op de wereldwijde cloud-infrastructuur van Microsoft Azure en datacenters toegespitst op Xbox Cloud Gaming. De machtspositie zou tot hogere prijzen en minder keuzevrijheid leiden voor consumenten.

Het besluit zal enigszins als een verrassing komen voor Microsoft. Recent werd namelijk duidelijk dat de EU waarschijnlijk wél goedkeuring zou verlenen voor de overname. Naast de autoriteiten in de EU en het Verenigd Koninkrijk dient Microsoft ook nog te voldoen aan de wensen van Amerikaanse waakhonden.

Microsoft kwam tijdens het onderzoek met een aantal voorstellen. Zo was het bereid om bepaalde games verplicht beschikbaar te houden op andere platforms. Gezien de honderden miljoenen potentiële klanten op PlayStation 4/5 en Nintendo Switch had dat voor de techgigant niet per se negatief uitgepakt. Het CMA had er geen zin in om de markt op die manier te reguleren, zeker omdat de cloud gaming-markt nog sterk aan het groeien is.

Lees ook: ‘EU keurt overname Activision door Microsoft waarschijnlijk goed’