De overname van Activision door Microsoft van 69 miljard dollar (65 miljard euro) zal naar verwachting door de EU worden goedgekeurd.

De overname, die in januari 2022 werd aangekondigd, is Microsofts grootste ooit en zal het bedrijf in staat stellen te concurreren met Tencent en Sony in de markt voor videogames. De Europese Commissie moet op 25 april een besluit nemen over de deal en bronnen van Reuters zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat Microsoft activa moet verkopen om goedkeuring te krijgen.

Wat zou de Commissie kunnen eisen?

Microsoft moet misschien andere oplossingen aanbieden om de bezorgdheid van andere partijen dan Sony weg te nemen. Brad Smith, president van Microsoft, zei dat het bedrijf bereid was rivalen licentieovereenkomsten aan te bieden om de antitrustbezwaren weg te nemen, maar dat het de lucratieve Call of Duty-franchise van Activision niet zou verkopen.

De EU-mededingingsautoriteit weigerde commentaar te geven, maar Microsoft zei dat het zich inzet voor effectieve en afdwingbare oplossingen om de bezwaren van de Europese Commissie weg te nemen.

De woordvoerder van het bedrijf zei: “Ons engagement om Sony, Steam, Nvidia en anderen op lange termijn 100 procent gelijke toegang tot Call of Duty te verlenen, houdt de voordelen van de deal voor gamers en ontwikkelaars in stand en vergroot de concurrentie op de markt.”

De minimale concessies van Microsoft

Microsoft heeft vorige maand 10-jarige licentieovereenkomsten gesloten met Nintendo en Nvidia die Call of Duty naar hun platforms zouden brengen, op voorwaarde dat de Activision-deal wordt goedgekeurd.

De deal stuit echter op wettelijke uitdagingen in het Verenigd Koninkrijk, waar het mededingingsagentschap Microsoft voorstelde Call of Duty af te stoten om zijn bezwaren weg te nemen, terwijl de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) een rechter vroeg de deal te blokkeren.

De aandelen van Activision stegen 1,8 procent in de pre-market handel nadat het verhaal van Reuters werd gepubliceerd en stegen 2,6 procent in de late handel. Nu de EU de transactie waarschijnlijk goedkeurt, zal de overname de aanwezigheid van Microsoft op de gamingmarkt aanzienlijk versterken en de concurrentie op de markt vergroten.