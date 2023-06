Twee dagen nadat Reuters meldde dat Google’s advertentie-tech in het vizier van de EU ligt, is een gedwongen verkoop een stap dichterbij. De antitrust-leider binnen de Europese Commissie Margarethe Vestager stelt dat andere middelen dan een afsplitsing waarschijnlijk niet effectief zouden zijn.

Zoals we gister al schreven, startte de Commissie in 2022 een onderzoek naar de uitgebreide aanwezigheid van Google in verschillende segmenten van de toeleveringsketen van online display advertising. Vervolgens uitte zij haar bezorgdheid over de overweldigende marktmacht van Google, dat 28 procent van de wereldwijde advertentie-inkomsten in handen heeft.

Richtlijnen van EU-mededingingsautoriteiten om bedrijven op te splitsen zijn relatief zeldzaam. Bronnen vertelden eerder echter dat de frustratie is toegenomen omdat Google de mededingingsbezwaren niet zou hebben aangepakt.

Misbruik van dominantie

De voornaamste aantijging van de EC is dat Google zich al langer niet naar behoren zou gedragen. Het zou gebruikmaken van zijn dominante positie door de eigen AdX-dienst te veel te promoten bij advertentieveilingen op de DFP-ad server. In de afgelopen drie maanden probeerde Google er samen met de EU uit te komen. Dit is klaarblijkelijk niet gelukt.

Mocht Google de advertentie-tech gedwongen afstaan, dan zegt het vaarwel tegen de generator van 79 procent van de omzet die het afgelopen jaar haalde.