Moederbedrijf van Google Alphabet zal mogelijk een deel van zijn advertentie-technologie moeten afstaan door toedoen van de EU. Het zou grote gevolgen kunnen hebben voor de tech-industrie.

Een bron met directe kennis van de zaak onthulde deze informatie maandag aan Reuters en wierp licht op de mogelijke maatregelen om de machtige positie van de techgigant op het digitale advertentielandschap te beteugelen.

Volgens de bron staat de Europese Commissie, de belangrijkste antitrustautoriteit van de EU, op het punt om woensdag al een formele klacht in te dienen tegen Google. Dit duidt op een aanzienlijke escalatie in de trans-Atlantische inspanningen om de dominante positie van het bedrijf op het gebied van digitale reclame tegen te gaan.

Een zeldzame gebeurtenis

De Commissie startte in 2022 een onderzoek naar de uitgebreide aanwezigheid van Google in verschillende segmenten van de toeleveringsketen van online display advertising. Vervolgens uitte zij haar bezorgdheid over de overweldigende marktmacht van Google.

Richtlijnen van EU-mededingingsautoriteiten om bedrijven op te splitsen zijn relatief zeldzaam. De bron vertelt echter dat de frustratie is toegenomen omdat Google de mededingingsbezwaren niet zou hebben aangepakt.

De Commissie en Google hebben niet direct gereageerd op vragen van Reuters.

Insider Intelligence

Onderzoeksbureau Insider Intelligence zegt dat Google 28 procent van de wereldwijde advertentie-inkomsten in handen heeft.

Dat feit verstevigt zijn positie als het belangrijkste digitale advertentieplatform ter wereld. Hoewel Alphabet, het moederbedrijf van Google, in het eerste kwartaal een daling zag in de advertentieverkoop ten opzichte van een jaar eerder, met een omzet van $54,55 miljard, overtroffen de cijfers de verwachtingen van analisten. De totale omzet voor dezelfde periode bedroeg $69,79 miljard.

De dominantie van Google in online advertenties is de afgelopen jaren steeds kritischer geworden. Rivalen hebben klachten ingediend over concurrentiebeperkende praktijken, wat heeft geleid tot antitrustonderzoeken op meerdere continenten.

De Verenigde Staten spanden eerder dit jaar een rechtszaak aan tegen Google. Het eiste het afstoten van zijn ad manager suite. In de rechtszaak werd beweerd dat de zoekgigant ongeoorloofd misbruik maakte van zijn leidende positie in online reclame. Google ontkende elke overtreding met klem.

