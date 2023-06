WhatsApp voegt binnenkort nieuwe functionaliteit toe die oproepen van onbekende nummers niet meer laat overgaan. Ook wordt de privacy-controle uitgebreid. Dit nadat de messagingdienst van Meta veel klachten kreeg van eindgebruikers uit India.

De nieuwe functionaliteit moet het aantal spamoproepen dat WhatsApp-gebruikers ontvangen tegengaan. Via de privacy-instellingen wordt het mogelijk om inkomende oproepen van onbekende nummers automatisch op stil te zetten.

Wel worden deze inkomende oproepen in de notificaties getoond, voorzien van de melding ’Onbekend stilgezet nummer’. De activiteit is te zien in de lijst gemiste oproepen. Hierdoor kunnen gebruikers later alsnog contact opnemen.

Meer privacy-controle

Verder moet de extra functionaliteit voor privacy-controle eindgebruikers meer inzicht geven in welke beschermingsopties mogelijk zijn. Onder meer geeft de nieuwe functionaliteit de mogelijkheid two-factor authenticatie te activeren, laat gebruikers beslissen wie nummers kan toevoegen aan groepen en de controle beheren over wie de profielfoto ziet.

Actie in India

De actie van Meta volgt op klachten van eindgebruikers uit India. De laatste maanden heeft deze grootste WhatsApp-markt ter wereld met 500 miljoen gebruikers te maken met een toename van het aantal spamoproepen.

De messagingdienst wil daar een eind aan maken en is al begonnen met het blokkeren, via machine learning, van dit soort oproepen in de betreffende markt. Inmiddels zou het aantal spamoproepen al met de helft zijn teruggebracht.

