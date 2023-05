Gebruikers kunnen nu in WhatsApp-chats meer privacy geven door de Chat Lock-functie. Deze chats zijn hierdoor alleen toegankelijk na het invoeren van een device-wachtwoord of biometrische toegang als een vingerafdruk.

Met de nu toegevoegde functionaliteit aan de messaging-app wordt een chatdiscussie automatisch uit de rij van chats gehaald en in een aparte folder ondergebracht. Dit kan door de bewuste chatdiscussie aan te tikken en op de ‘lock-optie’ te tikken.

Toegang tot deze folder en chats is beveiligd via het device-wachtwoord of een vingerafdruk. De verborgen chats zijn zichtbaar door langzaam het inbox-scherm naar beneden te vegen.

De nieuwe functionaliteit moet volgens WhatsApp gebruikers een extra laag aan security geven voor hun chats.

Uitbreiding

In de komende maanden gaat Meta de mogelijkheden van de Chat Lock-functie nog verder uitbreiden. Denk hierbij aan het vergrendelen voor ondersteunde devices en het aanmaken van aangepaste wachtwoorden voor chats. Deze laatste functie maakt het gebruikers mogelijk een uniek wachtwoord te gebruiken in plaats van het nu nog vereiste device-wachtwoord.

Het is een stap richting privacy die voor WhatsApp broodnodig is. Recent ontstond er een controverse rondom de messenger-app omdat het zomaar microfoontoegang zou inschakelen. Het zou hier echter om een bug gaan, hoewel het niet de eerste keer is dat het platform in opspraak is geracht op privacy-vlak. Zo kreeg het in januari een miljoenenboete door een GDPR-inbreuk.

Meerdere updates

WhatsApp heeft de afgelopen tijd meerdere updates gekregen. Onder meer is het nu mogelijk via de messaging-app polls te versturen waarbij maar één keer kan worden gestemd. Daarnaast is de deelfunctie uitgebreid door delen met bijschriften mogelijk te maken. Verder wordt het mogelijk een WhatsApp-account op meerdere telefoons te gebruiken.

