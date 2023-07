OpenAI houdt nieuwe gezichtsherkenningsfunctionaliteit van large language model GPT-4 tegen. Dit wegens zorgen over het herkennen van specifieke individuen.

Dat schrijft The New York Times. Sinds OpenAI zijn op GPT-4 gebaseerde versie van ChatGPT heeft uitgebracht, test het bedrijf de nieuwe functionaliteit. Eén van de belangrijkste nieuwe capaciteiten is dat ChatGPT afbeeldingen herkent en op basis daarvan relevante informatie kan leveren.

De functionaliteit blijkt zo krachtig, dat ChatGPT nu ook via gezichtsherkenning details over personen kan geven. Dit kan grote bezwaren opleveren rondom privacy. OpenAI zou bang zijn dat de functionaliteit meer zegt dan over gezichten alleen, bijvoorbeeld over het geslacht of de emotionele status van de persoon.

OpenAI zorgt er daarom voor dat deze functionaliteit in de nieuwe GPT-4-versie van ChatGPT niet voor het grote publiek beschikbaar is, maar alleen voor een geselecteerde groep eindgebruikers. Het grote publiek moet het voorlopig blijven doen met tekstvragen.

Reactie OpenAI

Volgens een onderzoeker van OpenAI is gezichtsherkenning binnen AI-oplossingen niet nieuw, maar al een langer bestaand feit. Het AI-model van OpenAI zou daarnaast niet alle gezichten herkennen, hoewel wel mogelijk afbeeldingen van bekende personen met een Wikipedia-pagina.

Bovendien zou de gezichtsherkenning binnen het AI-model van OpenAI nog veel hallucinaties hebben en daardoor niet de juiste beschrijvingen bij afbeeldingen leveren.

