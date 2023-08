Frankrijk bereidt momenteel een wet voor die (schadelijke) content direct door de onderliggende software en code van browsers laat blokkeren. Volgens Firefox-ontwikkelaar Mozilla is dit een zeer gevaarlijke ontwikkeling die leidt tot censuur.

Volgens de Firefox-ontwikkelaar is het Franse SREN-wetsvoorstel zeer gevaarlijk voor de vrije toegang tot content via het internet. In het zesde artikel van dit wetsvoorstel wordt aangegeven dat de ontwikkelaars van webbrowsers tools moeten inbakken die als filters dienen voor het blokkeren van bepaalde content. Om welke content het gaat, definieert de Franse overheid.

Meer controle en censuur

Het verplicht blokkeren van content door overheden is niet nieuw, maar wel de verplichting aan webbrowsers om hiervoor zelf tools in de onderliggende code in te bakken. Dit geeft overheden veel macht voor het blokkeren van content. Volgens Mozilla is dit verplicht moeten meewerken aan ‘playbooks’ van totalitaire overheden en de daaruit volgende censuur.

Wat erger is, is dat de blokkering van onwelgevallige content niet ongedaan valt te maken. De blokkademechanismes wil de Franse overheid standaard ingebakken zien in de browsercode, waardoor ze dus niet aanpasbaar zijn.

Ook VK bezig met backdoor-wetsvoorstel

Frankrijk is niet het enige Europese land dat via de wet actief bepaalde internetcontent wil blokkeren. Ook in het VK wordt op dit moment een wet, de ‘Online Safety Bill’, voorbereid die techbedrijven verplicht door de overheid verzochte backdoors in applicaties met end-to-end encryptie in te bouwen. Het wetsvoorstel richt zich op chatapplicaties. Denk hierbij aan apps als WhatsApp, Telegram of Signal. WhatsApp en Signal zouden al hebben aangegeven hun activiteiten in het VK te stoppen als de wet door het parlement wordt aangenomen. Maar beide wetsvoorstellen hebben wel dezelfde achterliggende gedachten, namelijk illegale content een halt toeroepen.