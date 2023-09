Google zal zich voor de rechter moeten verklaren over het delen van persoonsgegevens via online advertentieveilingingen. De zoekgigant is namelijk voor de rechter gedaagd door de Stichting Bescherming Privacybelangen en de Consumentenbond. De organisaties eisen een schadevergoeding en willen dat dergelijke praktijken stoppen.

De Stichting Bescherming Privacybelangen en de Consumentenbond merken op dat Google de Nederlandse en Europese privacywetgeving overtreedt. Volgens de organisaties verzamelt de zoekgigant onnodig veel persoonlijke data van gebruikers, zonder toestemming te vragen of informatie rondom de praktijken te verschaffen. Maar de organisaties hekelen voornamelijk dat het bedrijf de gegevens vervolgens doorverkoopt aan externe partijen via het eigen online advertentieplatform.

Google zou zichzelf schuldig maken aan privacyschending en stelt zijn gebruikers eveneens bloot aan het risico van surveillance door buitenlandse overheden. Naast de verkooppraktijken, deelt de zoekgigant persoonlijke gegevens van Nederlandse en EU-gebruikers met buitenlandse overheden.

Verbod op praktijken en compensatie

De organisaties hebben in het verleden al pogingen ondernomen om met de zoekgigant tot een oplossing te komen. Deze gesprekken leverden niets op, vertelt Ada van der Veer, voorzitter Stichting Bescherming Privacybelangen: “De Stichting heeft met Google over al deze zaken gesproken, zonder resultaat. Het is nu aan de rechter om de praktijken van Google een halt toe te roepen.”

Hiernaast eisen de organisaties een schadevergoeding. Voor iedere consument die de diensten van Google ooit gebruikte, wordt een bedrag van 750 euro schadevergoeding geëist. “En daarbovenop wordt de rechter gevraagd nog een schadebedrag te bepalen op basis van de waarde van de gegevens die Google heeft verzameld en gedeeld”, aldus Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. 82.000 consumenten tekenden zich al in op de claim.

Alternatief third-party cookies beschikbaar

Voor Google is het mogelijk om gegevens te verzamelen via third-party cookies. Het verzamelen van gegevens verloopt dan via websites en apps van derden, waardoor de zoekgigant zelfs over gegevens beschikt van gebruikers die geen Google-diensten gebruiken.

Google maakte onlangs de vervanging van deze third-party cookies openbaar beschikbaar. Het personaliseren van reclame wordt dan mogelijk via de Topics API, waar veel kritiek op komt.

