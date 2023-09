Google stelt de Privacy Sandbox in Chrome open voor ontwikkelaars. Het gaat om een alternatief voor third-party cookies en kan dus worden ingezet door adverteerders om gepersonaliseerde reclame te tonen. Wat verandert er ten opzichte van het cookie-principe dat we kennen?

Privacy Sandbox is door Google algemeen beschikbaar gesteld. De techgigant omschrijft de functie zelf als ‘een belangrijke stap op weg naar een privacyvriendelijker internet’, maar die mening delen gebruikers niet. Wat is de Privacy Sandbox eigenlijk?

Topics API, FloC of de Privacy Sandbox

Google gaf het idee van een alternatief voor de third-party cookies voor het eerst vorm in 2019. Dit eerste ontwerp ontving de naam FloC en faalde gigantisch. Het idee om gebruikers met vergelijkbaar internetgedrag in een groep onder te brengen en zo verschillende groepen te creëren waarop adverteerders konden filteren voor gerichte reclame, schoot in het verkeerde keelgat van WordPress, GitHub, Amazon en alle grote browsers. De meeste organisaties weigerden de technologie te implementeren en FloC werd radicaal van tafel geschoven.

Een jaar later dacht Google het idee voldoende te hebben bijgeschaafd en lanceerde het Google Topics API. De Topics API analyseert browsergeschiedenis van de voorbije drie weken om de interessegebieden van een browsergebruiker te bepalen. Beland de gebruiker op een site met de Topics API, dan deelt de API drie willekeurige interessegebieden met de site. Zo kan de site gepersonaliseerde content aanbieden, waaronder advertenties. Google belooft dat gebruikers hun interessegebieden kunnen inzien en wijzigen. Dat idee bestaat nog steeds en is nu ondergebracht in de Privacy Sandbox.

De gehele Privacy Sandbox is uitgebreider en bevat meer API’s dan Topics. In totaal zijn er zes onderdelen waar website-ontwikkelaars code voor kunnen schrijven om gebruik te maken van de API. Via Protected Audience is het mogelijk om vertrekkende bezoekers uit je website ook op andere websites je producten te laten zien. Shared Storage geeft websites de mogelijkheid om onverdeelde cross-site-data op te slaan en in te kijken in een veilige omgeving om lekken te voorkomen. Private Aggregation combineert de twee voorgaande API’s om datarapporten op te stellen. Attribution Reporting zorgt eveneens voor dataverzameling en maakt het mogelijk om interacties met je advertentie te meten. Tot slot is er Fenced Frames, deze API maakt het mogelijk om content op een veilige manier in een website te laden en voorkomt dat deze content data met een andere website deelt.

Vroeg iemand om minder keuzevrijheid?

In het hele idee van de Privacy Sandbox lokt de Topics API veel kritiek uit. Het idee achter FloC en later de Topics API was en is steeds opnieuw een betere privacy voor gebruikers. Daar faalt Google alleen steeds opnieuw in en ieder alternatief voor de third-party cookies worden altijd negatief onthaald omdat het privacy-verhaal dat de zoekgigant probeert te verkopen steeds ondermaats scoort ten opzichte van andere webbrowsers.

De zoekgigant blijft van mening dat gepersonaliseerde advertenties een onmisbaar onderdeel zijn van het internet. Uit kwartaalcijfers van Google-moeder Alphabet merken we echter op dat advertentie-inkomsten ook gewoon een fundamenteel onderdeel zijn van de gegenereerde omzet. Bovendien blijft de omzet uit advertenties jaarlijks stijgen en groeide de advertentietak in het laatste rapport dat gepubliceerd werd in juni 2023 opnieuw met 4,7 procent. Dat zal ongetwijfeld van invloed zijn op de houding van Google tegenover gepersonaliseerde advertenties.

De visie van concurrerende webbrowser Safari, onderdeel van Apple, staat haaks op deze gedachte. Safari blijft net dataverzamelingsmethodes, zoals third-party cookies, verder beperken om de privacy van zijn browsergebruikers te garanderen. Sinds mei 2020 zijn externe cookies standaard geblokkeerd. Een houding die webbrowser Mozilla een half jaar eerder ook al aannam.

Bij de introducering van de Topics API verzekerde de browser-aanbieder dan weer dat het FloC-alternatief zal worden aangepast op basis van terugkoppeling van partners en internetgebruikers. Alleen is zowat niemand enthousiast te krijgen over het alternatief, dus het is gissen naar welke gebruikers de techgigant exact luisterde.

Voor adverteerders betekent de overstap naar de Topics API namelijk een keuzebeperking. Het ecosysteem dat Google nu bedacht om advertentiebereik te meten en advertenties te delen, vormt de nieuwe standaard. Technologieën van andere aanbieders zijn daarbij niet meer welkom en binnenkort volledig onbruikbaar binnen Chrome.

Google drukt zijn macht door

De Privacy Sandbox zal het alternatief worden op third-party cookies. Websites zullen namelijk het nieuwe initiatief moeten installeren want op 1 januari 2024 begint Google third-party cookies op een gezapig tempo uit de webbrowser te filteren. De bedoeling is dat medio 2024 het doek voor third-party cookies gevallen moet zijn.

Google is er zelf van overtuigd is een prachtige oplossing te hebben bedacht om de privacy van gebruikers te respecteren en in overeenstemming te komen met de GDPR. Internetgebruikers zijn het daar alvast niet mee eens, maar ook concurrerende browsers van Apple en Mozilla hebben kritiek op de nieuwe Topics API. Zij zullen het alternatief dan ook niet ondersteunen.

Bij Chrome-gebruikers is het alternatief momenteel volledig uitgerold. Gebruikers kregen hierbij een pop-up te zien met informatie over het inititatief. Wie het alternatief niet wil gebruiken kan dit als inwoner van de EU eenvoudig negeren. De geldende wetgevingen binnen de EU dwingen Google er namelijk toe om de Topics API op opt-in basis aan te bieden.

Een voorbeeld van de pop-up die de Privacy Sandbox aankondigt.