12 uur geen Google Cloud wegens stroomuitval

Veel Duitse bedrijven die van Google Cloud gebruiken moesten het een groot deel van de donderdag zonder stellen. Een groot deel van de dag was de dienst, met een Europees kantoor in Frankfurt, buiten gebruik wegens problemen met de stroomvoorziening.

De storing duurde vanaf de nacht van woensdag op donderdag tot een uur of drie in de middag op donderdag. Google heeft intussen zijn excuses aangeboden en wijst stroomuitval en problemen met de koeling aan als oorzaak. De regio is opgedeeld in drie stukken, en in een daarvan ontstonden woensdagnacht de problemen.

Cloud Build, Cloud Developer Tools, Cloud Machine Learning, Google Cloud Dataflow, Google Cloud Dataproc, Google Cloud Pub/Sub, Google Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Persistent Disk, en Vertex AI Batch Prediction warden die dag allemaal getroffen.

Storing trof veel Duitse bedrijven

Gebruikers van verschillende Google Cloud services hadden er volgens de techreus flink wat last van. Sommige Duitse bedrijven raakten werk kwijt doordat de dienst opdrachten voor opslag van bestanden niet meer verwerkte. Sommige bedrijven migreerden tijdelijk naar een van de andere zones, maar niet iedereen was daartoe in staat.

Wat precies de oorzaak was van de stroomuitval en koelingsproblemen is nog niet bekend. Voorlopig zijn de problemen opgelost en werkt alles weer. Volgens de cloudreus had de uitval ook effect op de andere regio’s, maar dat was beperkt en van veel kortere duur.

Het is niet voor het eerst dat dit soort storingen zich voordoen.

