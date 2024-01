De commerciële surveillancetool Patternz verzamelt zonder toestemming data van miljarden gebruikers. Dit blijkt uit het rapport ‘Europe’s hidden security crisis’ van de Irish Council for Civil Liberties (ICCL).

Uit het rapport blijkt dat in Europa bedrijven en overheden massaal Real-Time Bidding (RTB) gebruiken voor het verzamelen van data over internetgebruikers.

De technologie zorgt ervoor dat advertentieruimte op websites en in apps automatisch wordt verkocht aan de hoogste bieder. Elke keer dat gebruikers vervolgens een gerichte advertentie krijgen te zien, worden gegevens over wat zij lezen of bekijken geregistreerd en verkocht.

Deze data wordt doorverkocht aan andere bedrijven, maar ook aan overheden die dit voor surveillancedoeleinden kunnen inzetten. Het verkopen van de gegevens wordt ook wel ‘bid requests’ genoemd.

Patternz-surveillancetool

Hoewel grote techbedrijven als Google zich ook aan dergelijke praktijken schuldig maken, richten de pijlen van de ICCL in het onderzoek zich vooral op de commerciële tool Patternz van het Israëlische securitybedrijf ISA Security.

Met deze tool worden, volgens de onderzoekers, meer dan vijf miljard website- en appgebruikers gevolgd in hun gedrag, online en daarbuiten.

Met behulp van de RTB-technologie is de tool bijvoorbeeld in staat de locatie van een gebruiker te achterhalen en diens reisbewegingen te volgen. Dit doet men met behulp van de advertentieplatforms en -netwerken die binnen smartphone-apps actief zijn. De tool zou ook zelfs kinderen of collega’s van een doelwit kunnen volgen.

Uit een offline gehaalde YouTube-video, ingezien door 404 Media, blijkt dat de tools data uit meer dan 600.000 apps kan analyseren. Het bedrijf geeft aan profielen te hebben van meer dan vijf miljard user-ID’s. Men zegt de smartphone als een ‘virtuele enkelband’ te zien.

Google-account inmiddels gesloten

Op vragen van de Amerikaanse senator Ron Wyden heeft Google inmiddels besloten de advertentie-account van ISA Security af te sluiten. Hierdoor heeft de tool geen toegang meer tot het advertentieplatform en -veilingsproces van Google.

Google zelf zou trouwens sinds 2021 al op de hoogte zijn geweest van het bestaan van de Patternz-tool, maar er geen actie tegen hebben ondernomen.

