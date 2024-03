Huawei en SMIC zijn er eind vorig jaar met behulp van westerse technologie in geslaagd een doorbraak te forceren in fabricage van nanometerprocessors, onder meer met behulp van ASML-technologie.

De doorbraak in de Chinese chiptechnologie is mogelijk het gevolg van het gebruik van westerse chiptechnologie, stellen bronnen tegenover Bloomberg. Het betreft technologie die toen en nu nog steeds onder de sancties van de Amerikaanse overheid valt.

Gebruik van EUV

In november van vorig jaar registreerde de Chinese techgigant Huawei een aantal patenten die wezen op een methode voor het gebruik van ultraviolet licht voor de interne werking van een computerchip in een stuk silicium.

Uiteindelijk was SMIC met deze technologie al in september 2023 in staat een 7-nanometerprocessor te ontwikkelen en te produceren voor Huawei. Deze processor werd meteen toegepast in de nieuwe Huawei Mate 60 Pro-smartphone.

Het voor de productie gebruikte EUV-ontwikkelproces was eerder alleen mogelijk in het westen en ook alleen met de geavanceerde EUV-lithografiemachines van ASML. Daarnaast zou ook technologie van bijvoorbeeld het Amerikaanse Applied Materials en Lam Research zijn gebruikt.

De benodigde ASML-apparatuur zou al zijn geleverd aan de Chinese techgiganten voordat de Amerikaanse sancties van kracht werden.

Geen onrust in VS en bij ASML

In een eerdere reactie op de Chinese chipdoorbraak stellen zowel het Amerikaanse Department of Commerce – dat ontkende dat er een doorbraak had plaatsgevonden – als ASML-CEO Peter Wennink dat de Chinese chipdoorbraak vooralsnog geen (strategische) gevolgen heeft.

Wennink gaf in eerder commentaar aan Bloomberg aan dat de Chinese chipproductiebedrijven zonder de geavanceerde EUV-machines, die onder de sancties vallen, niet in staat zijn de productie van 7-nanometerprocessors op te schalen naar ‘commercieel verantwoorde niveaus’.

