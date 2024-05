Google heeft vorige week het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) een cheque gestuurd waarmee het eventuele schadeclaims uit de rechtszaak tegen zijn vermeende online advertentiemonopolie wil schikken. Hiermee hoopt de techgigant een juryproces te voorkomen.

De rechtszaak over het vermeende online advertentiemonopolie van de techgigant moet met deze cheque een andere wending krijgen dan het DoJ voor ogen heeft. De openbare aanklager wil voor deze rechtszaak, die in september van start gaat, een juryuitspraak en een beslissing van de rechter. Google hoopt nu, door vooraf te voldoen aan eventuele schadeclaims van de Amerikaanse overheid, dat hiermee de rechtszaak voor een jury wordt voorkomen en dat alleen de mededingingsrechter een uitspraak doet.

‘Juryproces kost teveel tijd’

Volgens Google zou het DoJ tijdens een juryproces veel tijd spenderen om de jury uit te leggen en ‘op te voeden’ over hoe het advertentiemonopolie tot stand is gekomen en werkt. Hierdoor zou volgens Google de rechtszaak onnodig langer duren. Het schikken van de schadeclaims en een uitspraak van alleen de rechter is in de ogen van de techgigant daarom veel efficiënter.

De hoogte van het bedrag dat de bewuste cheque dekt, is onbekend. Experts schatten het mogelijke bedrag aan schadeclaims tussen de 100 miljoen dollar en 300 miljoen dollar. Dit zou veel minder zijn dan het bedrag dat het DoJ op dit moment heeft uitgegeven aan experts in deze zaak. Ook zou, schrijft Reuters, het te vorderen schadebedrag nog wel eens lager dan 1 miljoen dollar kunnen uitpakken.

Reactie DoJ

Het DoJ heeft nog niet officieel gereageerd op het verzoek van Google en de betaling, maar een na de cheque gepresenteerde court filing suggereert dat de aanklager niet van plan is deze rechtszaak aan te passen. Daarnaast zou er apart nog een verzoek zijn ingediend voor het uitvoeren van deze zaak via een juryproces.

Uiteindelijk wil het DoJ met deze rechtszaak bereiken dat de techgigant zijn dominante advertentietool-suite verkoopt.

