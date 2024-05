Het Verenigd Koninkrijk heeft een eigen versie van de Digital Markets Act aangenomen. Zo komt er een wettelijk kader om de concurrentiepositie van grote techbedrijven af te zwakken.

De Digital Markets, Competition and Consumer Bill is de Engelse versie van de Europese Digital Markets Act. De nieuwe wetgeving in het VK moet bevorderend zijn voor de concurrentiepositie van nationale techbedrijven. Zij moeten door de regels op termijn beter kunnen concurreren tegen internationale tech-merken, die de markt vaak domineren.

Regels per bedrijf

Het VK en de EU zijn zo beide bezig met het verzwakken van de markpositie van voornamelijk Amerikaanse en Chinese techbedrijven. Op welke manier dat doel wordt ingevuld, verschilt sterk. Het VK stelt namelijk regels op per bedrijf. De EU heeft een algemene set van regels en bepaalt wie aan deze regels moet voldoen. De bedrijven die moeten voldoen, worden officieel ‘gatekeeper’ genoemd. Iedere gatekeeper krijgt vervolgens dezelfde regels.

De aanpak van het VK lijkt erg tijdsintenstief te zijn. In het algemeen staat wel vast dat de gedragscodes als doel hebben om de vrije handel, open keuzes en transparantie te verbeteren. Tegelijk wordt er op andere vlakken gesneden op dubbel werk. Een boete wordt namelijk vanuit de Competition and Markets Authority rechtstreeks uitgeschreven, waar eerder nog toestemming van een rechter nodig was. Een boete kan oplopen tot tien procent van de wereldwijde omzet.

Tot slot is er nog niet bepaald voor welke bedrijven de nieuwe wetgeving uit het VK zal gelden.

