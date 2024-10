Duitsland houdt concurrentiepositie Microsoft strenger in de gaten

De Duitse mededingingstoezichthouder is van plan Microsoft extra in de gaten te houden voor ongeoorloofde concurrentiepraktijken. Het bedrijf is door de instantie onlangs ingedeeld in een nieuwe classificatie.

Het Bundeskartellamt vindt dat Microsoft een bedrijf is dat enorme invloed heeft in meerdere markten. De invloed is groot omdat de producten van de techgigant tegenwoordig voor veel bedrijven, maar ook voor de overheid en consumenten onontbeerlijk zijn. Dit zorgt er volgens de mededingingstoezichthouder voor dat het Microsoft-ecosysteem verweven is met verschillende marktsegmenten.

Volgens de toezichthouder is de techgigant voortdurend in staat nieuwe marktsegmenten te ontdekken en daarbinnen in korte tijd ook marktleider te worden of een groot marktaandeel op te bouwen. Dit dankzij zijn sterke financiële positie.

Nieuwe categorie-indeling

De classificatie in de nieuwe categorie betekent onder meer dat het Bundeskartellamt Microsoft boetes kan opleggen voor oneerlijke concurrentiepraktijken. De extra aandacht geldt daarbij voor het hele portfolio van de techgigant en niet alleen voor individuele producten en diensten.

Reactie Microsoft

In een reactie, schrijft Reuters, geeft Microsoft aan de maatregel te respecteren. Volgens de techgigant beseft het bedrijf dat het een verantwoordelijkheid heeft voor een gezonde concurrerende werkomgeving. Het wil daarom graag proactief, meewerkend en verantwoordelijk met de toezichtshouder samenwerken.

Lees ook: Google Cloud klaagt Microsoft Azure aan bij EU na terugkrabbelen CISPE