OpenAI haalt recordkapitaal op met voorwaarde: geen steun aan Anthropic

OpenAI heeft onlangs een recordbedrag van 6,6 miljard dollar (6 miljard euro) aan kapitaal weten op te halen, maar wel onder opmerkelijke voorwaarden. Daarnaast blijken steeds meer originele oprichters de AI-ontwikkelaar te verlaten.

OpenAI heeft zich onlangs weer weten te verzekeren van een kapitaalinvestering van waarschijnlijk 6,6 miljard dollar, de grootste durfkapitaalinvestering ooit. Hiermee komt de bedrijfswaarde van de AI-specialist uit op een recordbedrag van 157 miljard dollar.

De investeringsronde stond onder leiding van Thrive Capital dat zelf maar liefst 1,6 miljard dollar investeerde, waarvan een groot deel uit eigen zak. Andere deelnemers aan de investeringsronde waren Microsoft, Nvidia, SoftBank, Khosla Ventures, Altimeter Capital, Fidelity, Tiger Global en MGX. SoftBank en Khosla zouden ieder 500 miljoen dollar hebben ingelegd. Zoals eerder al gespeculeerd werd, nam Apple niet deel aan de kapitaalronde.

De AI-gigant wil naar eigen zeggen met het opgehaalde durfkapitaal nog meer investeren in zijn baanbrekend AI-onderzoek, het omhoog schroeven van de rekenkrachtcapaciteit en het bouwen van AI-tools waarmee complexe zaken kunnen worden opgelost.

Opmerkelijke investeringsvoorwaarden

De nieuwe investeringsronde is volgens experts mogelijk verbonden met een opfrissing van de organisatiestructuur van het AI-bedrijf. OpenAI is op dit moment nog steeds een non-profitorganisatie met een commerciële tak voor de productontwikkelingactiviteiten. In de nieuwe opzet is de AI-gigant van plan deze tak te incorporeren als een organisatie die winst maakt ten bate van maatschappelijke doelen; een ‘benefit corporation’. Ook zou het de bestaande dividendlimieten voor investeerders willen afschaffen.

Mocht de organisatorische verandering de komende twee jaar niet plaatsvinden, dan kunnen de investeerders in de laatste ronde hun geld terugvragen, schrijft Axios. Er zouden nog meer ongebruikelijke investeringsvoorwaarden in omloop zijn. Onder meer zou OpenAI de investeerders vragen niet gelijktijdig te investeren in concurrenten, zoals bijvoorbeeld Anthropic. Deze AI-specialist zou zelf op dit moment op zoek zijn naar extra investeringskapitaal. Met dit kapitaal zou Antropic een marktwaarde van 40 miljard dollar willen realiseren.

Vertrek van veel originele oprichters

Ondanks dat kapitaalinvesteringen blijven binnenkomen, blijft het wel op het personele vlak rommelen. OpenAI heeft sinds de oprichting in 2015 bijvoorbeeld al negen van de originele elf oprichters verloren. Vanaf 2016 vetrokken de eerste, afgelopen maanden vetrokken er weer drie originele oprichters. Van de originele oprichters zijn bij OpenAI nu alleen CEO Sam Altman en de Poolse AI-specialist Wojciech Zaremba overgebleven.

Hoofdontwikkelaar achter ChatGPT, John Schulman, vertrok naar Anthropic, medeoprichter Greg Brockman kondigde een sabbatical voor de rest van het jaar aan en Chief Scientist Ilya Sutskever vertrok in mei dit jaar om zijn eigen start-up Super Intelligence op te richten. Daarnaast vertrokken onlangs de langdurige medewerkers CTO Mira Murati en Chief Research Officer Bob McGrew.

Nederlandse oprichter naar Anthropic

In 2018 vertrok de Nederlandse OpenAI-oprichter Diederik (Durk) Kingma naar Google. Daar gaf hij leiding aan het onderzoek voor LLM’s en beeldmodellen voor Google Brain. Google Brain werd eind vorig jaar samengevoegd met Deepmind.

Onlangs kondigde Kingma aan van Google over te stappen naar Anthropic. Reden voor de overstap is dat hij vindt dat de manier waarop de AI-specialist de ontwikkeling van AI ziet, erg in lijn is met zijn eigen gedachten. Bijvoorbeeld het op een verantwoordelijke manier ontwikkelen van krachtige AI-systemen.

