Relatie Microsoft met OpenAI op radar van toezichthouder

De Amerikaanse beurswaakhond FTC onderzoekt de samenwerking tussen Microsoft en OpenAI. De reden is dat men zich zorgen maakt dat de miljardeninvestering leidt tot een dominante positie in AI, met het risico dat het AI-bedrijf volledig wordt overgenomen.

De banden tussen Microsoft en OpenAI zijn de afgelopen jaren steeds hechter geworden. Microsoft heeft 13 miljard dollar (12,6 miljard euro) geïnvesteerd in OpenAI en gebruikt de technologie in verschillende producten. Deze samenwerking heeft geleid tot de integratie van ChatGPT in Microsoft-applicaties zoals Word en Outlook.

De FTC bekijkt dan ook of de samenwerking tussen Microsoft en OpenAI leidt tot oneerlijke concurrentievoordelen. Er zijn zorgen dat de samenwerking de innovatie in de AI-sector zou kunnen belemmeren en kleinere spelers zou kunnen uitsluiten.

Verdenkingen

Volgens de FTC kleven er ook vergelijkbare risico’s aan de investeringen van Amazon en Google in Anthropic. Ook zij maken deel uit van een rapport van de toezichthouder. De FTC vreest dat sommige investeringen in startups worden gedaan om de producten en diensten van de cloudbedrijven te bevorderen. Ook wordt talent mogelijk via de investeringen gebonden en is er het potentieel dat ze data bemachtigen over chipontwikkeling, modeltraining en datacenterconstructies.

“Het rapport van de FTC werpt licht op de manier waarop partnerschappen van grote technologiebedrijven tot lock-in kunnen leiden, startups van belangrijke AI-input kunnen beroven en gevoelige informatie kunnen onthullen die eerlijke concurrentie kan ondermijnen”, aldus de toezichthouder. Daarnaast zouden Microsoft, Google of Amazon toegang hebben gekregen tot “vertrouwelijke en potentieel gevoelige financiële prestatie-informatie” na de investering. De FTC heeft niet duidelijk gemaakt welke van de drie deze informatie inzag.