CISPE neemt het op tegen Microsoft. Volgens de coalitie misbruikt de techgigant zijn dominante positie om de Europese cloudmarkt te manipuleren.

Cloud Infrastructure Service Providers in Europe (CISPE) heeft een formele concurrentieklacht tegen Microsoft ingediend bij het GD Comp, een toezichthouder binnen de Europese Commissie. CISPE zegt met de klacht “ernstige, onopgeloste problemen” aan te willen pakken. De groep beweert in het belang van cloudklanten en softwareleveranciers te handelen.

Volgens de coalitie misbruikt Microsoft zijn dominante marktpositie “om Europese klanten naar Azure-cloudinfrastructuur te leiden ten nadele van Europese cloudproviders en eindgebruikers”.

Microsoft, dat in de afgelopen tien jaar door de Commissie is beboet met meer dan 1,6 miljard euro voor verschillende marktovertredingen, zei dat het zich inzet om licentieproblemen aan te pakken en een concurrerende markt te ondersteunen.

“De licentiewijzigingen die we in oktober hebben ingevoerd geven klanten en cloudproviders wereldwijd mogelijkheden om onze software in meerdere cloud te draaien en aan te bieden”, vertelde een woordvoerder van Microsoft tegen Reuters. CISPE beweert daarentegen dat Microsoft met de licentiewijzigingen nog meer oneerlijke voorwaarden heeft toegevoegd.

Ingrijpen is ‘cruciaal’

“De positie van Microsoft is schadelijk voor het Europese cloudecosysteem en ontneemt klanten een vrije keuze in hun cloudimplementaties”, zei de groep. Daarom vindt CISPE dat het “geen andere keuze heeft dan een formele klacht in te dienen”.

De klacht roept de Europese Commissie op om een formeel onderzoek te starten naar het gedrag van Microsoft. Daarnaast stelt de groep voor dat de Commissie een nieuwe toezichthouder aanstelt om audits uit te voeren van de licentievoorwaarden van elk dominant softwarebedrijf.

CISPE hoopt dat DG Comp de klacht “volledig in overweging neemt en snel handelt om een formele zaak tegen Microsoft te openen”. De coalitie voegde toe dat “dergelijke zaken van cruciaal belang zijn voor een concurrerende cloudmarkt in Europa”.