DMA dwingt Google tot grote wijzigingen binnen EU

De Digital Markets Act (DMA) heeft Google gedwongen om het aanbod binnen de EU aanzienlijk aan te passen. 20 wijzigingen aan Search en het ontbreken van verschillende features zijn volgens het bedrijf nodig.

De DMA is sinds 17 februari 2024 in werking getreden. Alphabet, moederbedrijf van Google, is één van de partijen die het eigen beleid hierdoor moet aanpassen. Dit is vanwege het feit dat de EU met de wet de regels voor bepaalde techdomeinen wil vastleggen. Eén daarvan draait om de concurrentiestrijd van zoekmachines. Vanzelfsprekend heeft dit een grote impact op Google Search, het oudste en bekendste onderdeel van de Google-suite.

Momenteel draait Google een test in Duitsland, België en Estland op het gebied van hotels. Gebruikers zullen onder andere hotelresultaten en een kaart met de hotellocaties niet meer zien. Google presenteert deze wijzigingen als een afzwakking van het feature-aanbod en belooft dat alles weer terugkeert naar de gebruikelijke mogelijkheden na de test. Het bedrijf benadrukt dat het ‘nieuwe’ format feitelijk lijkt op de ’ten blue links’ van jaren geleden.

Voorstellen

Google komt met verschillende voorstellen om de Europese Unie te blijven voorzien met Search. Zo kan het bedrijf niet zomaar Google Flights tonen als een gebruiker zoekt naar vluchten, maar is er mogelijk een directe link naar vergelijkingssites. Dat is één optie, want gebruikers hebben ook de keuze om direct links naar leveranciers te krijgen als ze een product, restaurant, vlucht of hotel zoeken.

Vooralsnog houdt Google het bij toepassingen waarin de eigen concurrentiepositie sterk beïnvloed wordt door het feit dat Search dominant is. Met andere woorden: Google Flights is bij gebruikers vele malen gemakkelijker om te raadplegen omdat een concurrent als Skyscanner of CheapTickets zelf geen alom aanwezige zoekmachine heeft. Daarvoor heeft Google nu dus een alternatief verzonnen dat zich wel aan DMA houdt.

Maar nu is het de vraag of dit een bewegend doelwit is. Want Google’s zoekmachine levert tevens direct een rekenmachine, stopwatch, weerinformatie en meer. Of de DMA het bedrijf zal dwingen om ook hier concurrenten een podium te geven op soortgelijke wijze, is allerminst vastgesteld.

Verzoening

De toon van Google is in de berichtgeving hoe dan ook verzoenend. “We erkennen dat de DMA een aantal belangrijke veranderingen vereist in onze online diensten in Europa”, aldus Google. “Maar we geloven niet dat het uiteindelijke doel is om zoekmachines te verhinderen om te innoveren en te concurreren.”

