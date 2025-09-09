Citrix verandert licentiemodel op ingrijpende wijze

Citrix heeft aangekondigd dat het zijn traditionele bestand-gebaseerde licentiemodel volledig gaat uitfaseren. Vanaf 15 april 2026 wordt de nieuwe cloudgebaseerde License Activation Service (LAS) de enige manier om on-premises Citrix producten te activeren en te licentiëren.

Het bedrijf presenteert de stap als een noodzakelijke modernisering die innovatie moet versnellen, de gebruikservaring moet vereenvoudigen en operationele efficiëntie moet vergroten.

Met LAS verdwijnt het beheer van losse licentiebestanden. Beheerders hoeven niet langer handmatig licenties te downloaden of toe te wijzen en contractvernieuwingen worden automatisch verwerkt. Volgens Citrix betekent dit minder storingen, minder supportcases en meer stabiliteit omdat de licentieserver niet langer een kwetsbaar enkelvoudig knooppunt in de infrastructuur vormt. De cloudverbinding maakt het bovendien mogelijk om telemetrie en metadata te verzamelen. Daarmee zegt Citrix sneller problemen te kunnen oplossen en zijn producten beter af te stemmen op het gebruik bij klanten.

Toch brengt de overstap ook nadelen en zorgen met zich mee. Het is een verplichte transitie: vanaf de deadline in april 2026 houden file-based licenties volledig op te werken. Voor organisaties die niet tijdig migreren betekent dit verlies van functionaliteit en directe impact voor eindgebruikers. Citrix benadrukt dat dit uitsluitend een technologische verandering is en geen commerciële of contractuele wijziging, maar in de praktijk zal de overstap inspanning, planning en mogelijk kosten met zich meebrengen.

Continue dataverzameling baart zorgen

Een ander punt is de afhankelijkheid van Citrix Cloud. Waar het oude licentiemodel volledig lokaal functioneerde, vereist LAS dat de licentieserver of NetScaler Console dagelijks contact maakt met de LAS-endpoint in Citrix Cloud. Als die verbinding wegvalt, blijft de activatie nog dertig dagen geldig. Wordt de connectie daarna niet hersteld, dan vervalt de licentie en stopt de functionaliteit. Voor sommige organisaties, bijvoorbeeld in sectoren met strikte compliance-eisen of gevoelige data, kan dat een extra zorgpunt vormen. Ook de voortdurende dataverzameling via telemetrie en het gebruik van hardware- en servermetadata kan voor klanten gevoelig liggen, ook al benadrukt Citrix dat het anoniem en geaggregeerd gebeurt.

Citrix wijst erop dat LAS niet volledig nieuw is. Sinds 2024 past het bedrijf dit model al toe bij Citrix Virtual Apps and Desktops. Volgens Citrix maakten honderden klanten en partners de overstap. En dat met positieve ervaringen. Het bedrijf benadrukt daarnaast dat de overgang een goed moment is om met Citrix-vertegenwoordigers en partners een strategische roadmap te bespreken. Zo kan men de transitie aangrijpen om niet alleen de licenties te moderniseren, maar ook bredere technologische keuzes en investeringen tegen het licht te houden.

Voor Citrix zelf biedt de stap meer controle en voorspelbaarheid en sluit de aanpak aan bij wat andere grote leveranciers al eerder deden. Voor klanten betekent het echter opnieuw een verplicht aanpassingsproces dat zij tijdig moeten inplannen. Citrix adviseert organisaties nu al in gesprek te gaan met vertegenwoordigers en partners om de overgang te plannen en wijst erop dat er geen fallbackscenario is.