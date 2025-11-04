China noemt Nederland “niet constructief” in Nexperia-conflict

Het Chinese ministerie van Handel beschuldigt Nederland ervan niet constructief mee te werken aan een oplossing voor het conflict rondom chipmaker Nexperia. Beijing waarschuwt dat verdere verstoringen van de toeleveringsketen onvermijdelijk zijn.

Het conflict escaleerde toen de Nederlandse overheid op 30 september de controle over Nexperia overnam. De stap was bedoeld om zorgen over Chinese moederbedrijf Wingtech weg te nemen. Nederland vreest dat Nexperia-expertise wordt weggesluisd naar China. Beijing reageerde enkele dagen later met exportbeperkingen op Nexperia-producten uit China.

De Chinese autoriteiten stellen dat ze verantwoordelijk handelen door uitzonderingen te verlenen op de exportrestricties. Nederland zou echter geen vergelijkbare inspanningen tonen. “De Nederlandse kant volhardt in haar eenzijdige koers zonder concrete actie te ondernemen om de kwestie op te lossen,” aldus het Chinese ministerie van Handel in een verklaring.

Europese autosector onder druk

Hoewel Nexperia het merendeel van zijn chips in Europa produceert, wordt ongeveer 70 procent in China van packaging voorzien voordat het wordt gedistribueerd. De exportblokkade dreigt assemblagelijnen stil te leggen. Europese autoleveranciers uiten grote zorgen over de continuïteit van hun productie.

Verschillende industrieën wachten op een politieke oplossing. Het Witte Huis kondigde vorige week aan dat China “gepaste maatregelen” zou nemen om de handel vanuit Nexperia’s Chinese faciliteiten te hervatten. EU-handelscommissaris Maroš Šefčovič meldde maandag “vooruitgang” in de gesprekken, zonder details te geven.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken bevestigt dat overleg gaande is. “We blijven in contact met de Chinese autoriteiten en onze internationale partners om te werken aan een constructieve oplossing die goed is voor Nexperia en onze economieën,” aldus de woordvoerder.

Bilaterale verhoudingen op het spel

China roept Nederland op rekening te houden met de bilaterale betrekkingen en de bredere handelsrelatie tussen China en de EU bij het zoeken naar een oplossing. Het ministerie benadrukt dat noch China, noch de wereldwijde industrie gebaat is bij verdere escalatie.

Recente onthullingen over de mogelijke diefstal van bedrijfsgeheimen door de Chinese topman hebben de situatie verder gecompliceerd. De Nederlandse interventie volgde kort na Amerikaanse sancties tegen Wingtech.

Nexperia produceert grote volumes chips voor onder meer de auto-industrie. De processoren zijn weliswaar niet hoogwaardig, maar essentieel voor moderne voertuigen en elektronica. Een langdurige verstoring zou aanzienlijke gevolgen hebben voor de Europese productiesector.

Nederland en China zijn vaker in conflict geraakt op het gebied van de chipsector. ASML-apparatuur voor het vervaardigen van geavanceerde chips mag al jaren niet naar China geëxporteerd worden. De Nederlandse regering is daarbij veelal onder druk gezet door Washington, maar voorbij de Amerikaanse invloed heeft het kabinet ook op autonome wijze restricties geïntroduceerd.