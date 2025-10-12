Overheid legt Nexperia aan banden om chipkennis buiten China te houden

Nexperia mag een jaar lang alleen doorslaggevende beslissingen nemen over de eigen bedrijfsvoering met toestemming van Nederland. Het ministerie van Economische Zaken doet dit om te voorkomen dat de Nexperia-expertise op het gebied van chips buiten Chinese handen blijft.

De stap is zonder meer een noodmaatregel. Nederlands chipfabrikant Nexperia mag het komende jaren business units niet zomaar verplaatsen, leidinggevenden aanstellen of kritieke beslissingen nemen over de eigen bedrijfsvoering. Dat blijkt uit bronnen van zowel de Chinese media, waar het nieuws dit weekend voor het eerst opdook, en van NRC Handelsblad. Nexperia is eigendom van de Chinese holding Wingtech.

Chinese topman uit functie gezet

De Amsterdamse Ondernemingskamer heeft Nexperia-topman Zhang Xuezheng daarnaast uit zijn functie gezet. Dit gebeurde na een verzoek van drie Nexperia-bestuurders op 1 oktober. Een spoedzitting op 6 oktober leidde ertoe dat Zhang voorlopig wordt vervangen door een niet-Chinese bestuurder.

Nexperia kreeg de brief van Economische Zaken op 30 september, één dag voordat de VS strengere exportrestricties instelden voor Chinese bedrijven. Deze regels maken het voor het bedrijf onmogelijk om Amerikaanse goederen te kopen zonder vergunning. Sinds december 2024 valt Wingtech onder de al jarenlang harde anti-Chinese maatregelen vanuit de VS.

Wingtech reageerde woedend in een online verklaring die later werd verwijderd. Het bedrijf sprak van “excessieve inmenging” en “discriminatie jegens bedrijven met Chinese investeerders”. Ook beschuldigde het buitenlandse managementleden van misbruik van geopolitieke spanningen.

Noodmaatregelen van ongekende omvang

Volgens ingewijden van NRC waren er signalen dat Nexperia van plan was chipkennis naar China te laten lekken. Dit zou een directe bedreiging vormen voor de nationale en economische veiligheid van Nederland. De maatregel wordt toegepast via de Wet beschikbaarheid goederen, een reserve-instrument voor buitengewone omstandigheden zoals oorlog of acute nationale nood.

Het NRC merkt terecht op dat Nexperia allerminst geavanceerde chips ontwerpt in vergelijking tot mogendheden als Nvidia, AMD, Qualcomm of Intel. Desondanks zijn bedrijfsprocessen gericht op efficiëntie, zoals het verhogen van de yield rate (opbrengst) en daarmee het verminderen van defecte chips, absoluut waardevol.

In een officiële reactie houdt Nexperia zich van commentaar en stelt het “alle wetten, regulering en exportrestricties” op te volgen.

