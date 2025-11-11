Wikimedia roept AI-bedrijven op betaalde API te gebruiken

Wikimedia heeft AI-bedrijven opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen voor het gebruik van Wikipedia-inhoud in hun taalmodellen. Dit door te stoppen met scrapen en wel de betaalde API te gebruiken.

In een blogpost stelt de organisatie dat kunstmatige intelligentie niet kan bestaan zonder de menselijke kennis die op platforms als Wikipedia wordt verzameld en onderhouden. Om dat evenwicht te bewaren, vraagt Wikimedia dat ontwikkelaars van generatieve AI hun bronnen duidelijk vermelden en bijdragen aan het voortbestaan van het open kennisproject via het betaalde Wikimedia Enterprise-platform.

Met Wikimedia Enterprise kunnen bedrijven Wikipedia-data op grote schaal gebruiken zonder de servers te overbelasten. Dit, terwijl ze tegelijkertijd de non-profitmissie van de organisatie financieel ondersteunen. Wikimedia benadrukt dat het geen juridische stappen overweegt tegen bedrijven die informatie van de site scrapen. De organisatie verwacht echter wel dat AI-bedrijven de inhoud op een verantwoorde en duurzame manier blijven gebruiken.

Minder menselijke bezoekers

De oproep komt op een moment dat Wikipedia te maken heeft met veranderend verkeer. Volgens TechCrunch daalde het aantal menselijke bezoekers met acht procent ten opzichte van vorig jaar. De nieuwssite meldt ook dat Wikimedia ontdekte dat een groot deel van de piek in verkeer tijdens mei en juni afkomstig was van AI-bots die probeerden zich als menselijke gebruikers voor te doen. Nadat de organisatie haar detectiesystemen had aangepast, bleek dat deze bots Wikipedia op grote schaal gebruikten voor trainingsdoeleinden.

In de blogpost stelt Wikimedia dat transparantie over de herkomst van informatie essentieel is voor het vertrouwen in online kennis. Wanneer platforms niet aangeven waar hun informatie vandaan komt, lopen zowel de kwaliteit als de continuïteit van die kennis gevaar. Minder verkeer naar Wikipedia betekent uiteindelijk minder vrijwilligers die bijdragen en minder donaties die het project draaiend houden.

De stichting herhaalt daarnaast dat ze zelf kunstmatige intelligentie inzet om vrijwilligers te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het opsporen van vandalisme of het vertalen van artikelen. Die inzet is bedoeld om het werk van mensen makkelijker te maken, niet om hen te vervangen.

Met deze boodschap probeert Wikimedia de AI-industrie duidelijk te maken dat de toekomst van betrouwbare technologie niet los te zien is van menselijke kennisproductie. Zonder voortdurende menselijke bijdragen verschraalt de basis waarop AI is gebouwd.