Sanderink na OK-uitspraak definitief ontslagen bij Centric

De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft definitief vastgesteld dat Gerard Sanderink wanbeleid voerde bij zijn IT-bedrijf Centric. De rechter houdt ook zijn echtgenote Rian van Rijbroek medeverantwoordelijk voor het jarenlange wanbestuur.

Het definitieve ontslag is het eindpunt van een jarenlange bestuurscrisis bij Centric. Het Openbaar Ministerie greep al in 2022 in, toen Sanderink probeerde terug te keren als bestuurder. De ondernemingskamer schorste hem toen direct, omdat het OM oordeelde dat hij niet meer in staat was rationele beslissingen te nemen. In de jaren daarvoor kwam Sanderink meermaals in opspraak, mede door het uitvechten van een privéconflict met zijn ex-partner via de publiciteit.

De rechtbank stelt nu vast dat Sanderink zich als grootaandeelhouder daarnaast “steeds irrationeler” gedroeg bij het IT-bedrijf. Inspraak, medezeggenschap en tegenspraak zouden volgens de rechters zijn genegeerd of monddood gemaakt.

Echtgenote medeverantwoordelijk

Rian van Rijbroek wordt door de ondernemingskamer expliciet medeverantwoordelijk gehouden voor het wanbeleid. De zelfverklaard cyberdeskundige deed zich regelmatig per e-mail voor als Sanderink en was volgens de rechters meebepalend bij het laten prevaleren van zijn persoonlijke belangen boven die van Centric.

De andere Centric-bestuurders zouden Sanderink te weinig tegenwicht hebben geboden. Ook functioneerde het bestuur volgens de ondernemingskamer niet goed. De rechtbank concludeerde dat er sprake was van structureel wanbeleid over de periode 2018-2022.

Verkoop en nieuw bestuur

De bestuurscrisis leidde tot grote problemen voor het bedrijf. Grote klanten zoals Arbo Unie en PGGM vertrokken, terwijl medewerkers massaal opstapten. De continuïteit van cruciale overheids-IT kwam daardoor onder druk te staan.

Centric is inmiddels verkocht aan een consortium rond Imker Capital Partners. Hans van Waayenburg werd aangesteld als nieuwe CEO om het bedrijf weer in rustiger vaarwater te krijgen.

Ook bij Strukton-moederbedrijf Oranjewoud voerde Sanderink wanbeleid, stelt de ondernemingskamer vast. De aandelen van Sanderink zijn voor meerdere jaren onder beheer geplaatst. Oranjewoud meldt dat de uitspraak duidelijkheid geeft voor de ondernemingen, medewerkers, opdrachtgevers en andere stakeholders.