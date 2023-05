Bij IT-dienstverlener Centric rommelt het al jaren. Eigenaar en oprichter Gerard Sanderink zorgde voor veel ophef, mede door wijd gepubliceerde controverses gerelateerd aan zijn vrouw Rian van Rijbroek. Deze week bleek dat het bestuur van Centric een lening ter waarde van 80 miljoen euro terug eist van aandeelhouder Sanderink Investments. Wat moeten klanten hiervan maken?

Nadat Centric jarenlang op veel steun kon rekenen uit het klantenbestand, is dat vertrouwen nu weggevaagd. Vandaar dat de noodgreep van het Centric-bestuur niet al te gek is. De directie dreigt volgens het FD met een gedwongen verkoop als Sanderink de 80 miljoen euro niet snel terug weet te betalen. Centric heeft de aandeelhouder gedagvaard.

Centric is een van de grootste IT-dienstverleners van Nederland. In de afgelopen jaren beheerde het bedrijf de IT-omgevingen van meerdere overheidsinstellingen. Vandaar heeft het Openbaar Ministerie belang bij het bestuur.

‘Misleiding en bedrog’

Sanderink liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het opeisen van de lening uitgaat van ‘misleiding en bedrog’. De 80 miljoen zou ingezet zijn om infrastructuurbedrijf Strukton financieel te ondersteunen. Deze organisatie is in handen van Sanderink.

Het bedrijf heeft al te maken gehad met een grote leegloop onder werknemers, waarna grote klanten als Arbo Unie, pensioenbeheerder PGGM en Bank Nederlandse Gemeenten de samenwerking in twijfel gingen trekken. De Ondernemingskamer (OK) voorkwam destijds dat Sanderink terugkeerde als bestuurslid.

Weg

Aangezien de 80 miljoen euro mogelijk al vergeven is, is het zeer onwaarschijnlijk dat dit bedrag snel terugkeert. De episode zal bij Centric-klanten daarom voor een mentale spagaat zorgen: aan de ene kant is de tumult rondom het bedrijf alleen maar extra storing, maar lijkt het erop dat het bestuur een definitieve draai weg van Sanderink maakt. Op de korte termijn zijn het onzekere tijden voor Centric, met name omdat nog bevestigd moet worden of het gedwongen terugtrekken van Sanderink stand houdt. Daar zou later deze maand meer duidelijkheid over moeten komen.

Een reactie vanuit de gebruikersvereniging van Centric laat nog op zich wachten. Dit zal een duidelijke indicatie geven van de mening onder overheidsorganisaties (prominente klanten van Centric).