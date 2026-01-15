Experts eisen transparantie overname Solvinity door Kyndryl

De geplande overname van Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl leidt tot grote bezorgdheid bij experts. Een groep van wetenschappers, journalisten en opiniemakers eist transparantie over de verkoop van het platform waarop DigiD draait. Ze sturen een brandbrief naar het ministerie van Economische Zaken met een duidelijke boodschap: we willen voor aanstaande dinsdag duidelijkheid.

Dat weet de Volkskrant. De stichtingen Privacy First en Firewall hebben zich samen met prominente namen als Maxim Februari, Joris Luyendijk en hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans tot het Bureau Toetsing Investeringen gewend. Initiatiefnemer Eric Smit, medeoprichter van Follow the Money en bestuursvoorzitter bij onderzoeksjournalistiek platform Firewall, vermoedt dat de urgentie binnen de ministeries nauwelijks aanwezig is.

Kyndryl kondigde in november 2025 de overname aan van de Nederlandse clouddienstverlener. Solvinity levert het platform waarop DigiD draait, de digitale identificatiedienst die miljoenen Nederlanders dagelijks gebruiken.

Risico voor nationale veiligheid

Volgens de eisers vormt de overname een groot risico voor de nationale veiligheid. ‘Als een deel van onze vitale digitale infrastructuur in Amerikaanse handen wordt gelegd, vergroot dit de kwetsbaarheid van Nederland voor uitval, manipulatie of zelfs chantage’, schrijven zij in hun brandbrief aan minister van Economische Zaken.

Ze voegen daaraan toe dat de Amerikanen op grond van hun wetgeving toegang tot gevoelige DigiD-data en -systemen zouden kunnen eisen. De huidige ontwikkelingen in de VS maken volgens hen duidelijk hoe urgent het probleem is. Het Internationaal Strafhof werd door Microsoft, op last van de Amerikaanse regering, al deels afgesloten van zijn maildiensten.

Wet Vifo moet uitkomst bieden

Solvinity en Kyndryl hebben hun overname gemeld bij het Bureau Toetsing Investeringen. Daarmee valt deze onder de Wet Vifo (Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames). Deze wet uit 2023 verplicht een screening op transacties die de nationale veiligheid kunnen bedreigen, specifiek voor aanbieders van kritieke infrastructuur.

Voor Nederlandse burgers is het echter niet duidelijk of deze overname daadwerkelijk wordt getoetst. Als er wel een toets plaatsvindt, wordt de inhoud daarvan niet openbaar gemaakt. ‘We tasten compleet in het duister’, aldus Smit. Hij en consorten willen vóór aanstaande dinsdag duidelijkheid over het hele proces.

Smit vermoedt dat staatssecretaris Eddie van Marum (BZK) een overdreven vertrouwen heeft in Amerikaanse bondgenoten, inclusief de bedrijven. Wat volgens hem ook meespeelt: ‘Onze regering wil de Amerikanen niet voor het hoofd stoten omdat ze bang is voor represailles.’ Krijgen ze geen duidelijkheid, dan stappen de eisers naar de rechter.