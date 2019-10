Box kondigt updates aan voor Box Shield en Box Relay

Box kondigt een aantal verbeteringen aan die bedrijven moeten helpen hun belangrijkste informatie te beveiligen, interne en externe samenwerking te versoepelen en betere workflows te stimuleren. Ook moeten de verbeteringen leiden tot betere integratie van content in alle toepassingen die teams binnen bedrijven gebruiken bij hun werk.

Box komt met een aantal verbeteringen aan Box Shield en Box Relay. Ook komen er previews van nieuwe integraties in Box for Slack en Box for Microsoft Teams. Box kondigt ook een nieuwe integratie aan tussen Box en de IBM Watson Knowledge Catalogus InstaScan, waarover hieronder meer.

“Bedrijven hebben een managementplatform nodig voor cloud content dat is gebouwd voor de huidige manier van werken. Ze hebben behoefte aan beveiliging voor hun mission-critical content, terwijl ook gemakkelijk moet zijn om samen te werken aan bedrijfsprocessen samen met collega’s, partners en klanten,” zegt Jeetu Patel, Chief Product Officer bij Box, over de aangekondigde updates.

Updates voor Box Shield en Box Relay

Box Shield is bedoeld voor het beperken van datalekken en het beveiligen van informatie. Daarom komen er bijvoorbeeld grotere beperkingen in gedeelde links, zodat links niet met iedere willekeurige persoon gedeeld kunnen worden. Ook is externe samenwerking alleen mogelijk als bedrijfsinformatie niet te gevoelig is. Hetzelfde geldt voor toegang tot downloads en applicaties. Bovendien worden FTP-transfers strenger gecontroleerd. Ook worden potentiële bedreigingen voorspeld met behulp van machine learning.

Box Relay zal worden geüpdatet door onder meer handmatig aan te passen metadata aan workflows toe te voegen. Ook kunnen stappen in workflows ongedaan worden gemaakt in het geval van een fout. Daarnaast kunnen gebruikers activiteitsgeschiedenis downloaden en workflows handmatig starten. Bovendien kunnen taken toegewezen worden aan specifieke groepen of personen, en kunnen taken goed- of afgekeurd worden vanaf ieder mobiel apparaat.

Integratie met IBM Watson Knowledge Catalogus InstaScan

Door de nieuwe integratie met IBM Watson Knowledge Catalogus InstaScan kunnen klanten volgens Box snel en eenvoudig bepalen waar zich content bevindt met een hoge concentratie aan gevoelige informatie. Hierdoor is er minder tijd nodig voor het herstellen van zwakke punten en het voldoen aan regelgeving op verschillende gebieden.