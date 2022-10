Box heeft nieuwe features en tools geïntroduceerd die contentbeheer en samenwerking moet verbeteren in hybride situaties. Onder meer Box Notes, het nieuwe Box Canvas en het eveneens nieuwe Content Insights zijn nu gepresenteerd.

In de ogen van Box is het hybride werken de werkvorm waarmee we blijven werken. Dit vereist naast een nieuwe mindset, natuurlijk ook dat tooling hierop is voorbereid. Box ziet ziet daarom zijn oplossingen en toepassingen transformeren van ‘nice to have’ naar ‘core’-producten.

Vernieuwde Box Notes

In dit kader kondigde Box onlangs een vernieuwde versie van Box Notes aan. Deze nieuwe versie biedt gebruikers een veilige real time samenwerkingservaring voor op tekst gebaseerde workloads. Ook stelt de oplossing interne en externe teams van bedrijven in staat te werken met grotere documentatie en project management. Dit moet volgens Box meerdere medewerkers aanspreken, zoals marketing teams, go-to-market teams, recruiters en programmeurs.

Box Notes beschikt over nieuwe eigenschappen voor het aanmaken van content, in-line cursors voor het bijhouden van wijzigingen van deelnemers aan een contentproject. Nu toegevoegde codeblokken moeten het ontwikkelaars mogelijk maken het samenwerkingsproces makkelijker te maken als zij aan technische ontwerpen en code reviews werken.

Andere aan Box Notes toegevoegde functionaliteit is onder meer verbeterde security- en controlemogelijkheden voor meer gedetailleerde permissies en toegangsinformatie. Box Notes is nu beschikbaar en zit gratis standaard in alle Box-abonnementen.

Introductie Box Canvas

Met de introductie van Box Canvas krijgen medewerkers de beschikking over een digitaal whiteboard voor brainstormsessies. Medewerkers kunnen hier beelden naar uploaden, sticky notes plaatsen en op het whiteboard tekenen. Ook kunnen zij hiervoor workflows ontwikkelen, een story board implementeren en video’s invoegen.

Box Notes kan ook op Canvas worden ingevoegd, waarmee gebruikers de mogelijkheden van Box Cloud nog meer kunnen benutten. Box Canvas is vanaf november in bèta beschikbaar.

Content Insights

Verder heeft Box voor beter contentbeheer en samenwerking nu de tool Content Insights gepresenteerd. Deze tool biedt een visueel dashboard die informatie geeft over hoe content wordt gebruikt, wie ermee bezig is en wanneer deze tot deze content toegang heeft gekregen. Hiermee kunnen bedrijven op basis van analyses en inzichten dan betere beslissingen nemen over het inzetten en gebruik van hun content voor diverse doelgroepen.

Content Insights is later deze maand beschikbaar.

