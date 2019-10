‘Sumo Logic in gesprek met SIEM-startup JASK over overname’

Sumo Logic, aanbieder van data analytics-oplossingen, zou in gesprek zijn met startup JASK om het bedrijf over te nemen. JASK is een cybersecurity-bedrijf dat zich specifiek op SIEM-oplossingen richt.

Bronnen van CRN stellen dat JASK sinds juni of juli opzoek is naar een nieuwe eigenaar. Eén van hen hoorde in de afgelopen weken gesprekken tussen Sumo Logic en JASK en een andere bron stelt zelfs dat er al bijna een deal is.

Een mogelijke reden voor die overname is geld. JASK is in 2017 en 2018 flink gegroeid en nam toen veel sales- en engineering-leiders aan, stelt een bron van CRN. Dat betekent echter ook dat ze een hoop geld hebben uitgegeven.

Veel mensen ontslagen

De bronnen stellen dat die uitgaven dit jaar voor grote gevolgen zorgden. Het bedrijf ontsloeg mensen, waaronder sales-medewerkers. Op die manier hoopte het bedrijf de operationele kosten weer terug naar een behapbaar niveau te brengen. “Hun product was nog niet klaar voor de markt”, aldus een bron.

Zelfs deze maand vonden er nog ontslagen plaats. Een groot deel daarvan had te maken met een vernieuwde strategie om meer op alleen SIEM te gaan focussen, stellen ingewijden.

Sinds november 2018 verdwijnen bovendien ook topmensen van het bedrijf. Zo stapte Marc Davis, Vice President of Channels and Alliances, op. In februari dit jaar vertrok ook Chief Marketing Officer Greg Fitzgerald en Vice President of Technical Product Management Christopher Clark. In september volgde tot slot Jessica Couto, Vice President of Worldwide Channels.

Mogelijke overname snel aangekondigd

Mocht JASK dus inderdaad in geldnood zitten of andere ondersteuning vereisen, dan kan Sumo Logic helpen door het bedrijf over te nemen. Sumo Logic heeft al wat SIEM- en cloud-initiatieven, vertelt een ingewijde. Door JASK over te nemen wordt de ontwikkeling daarvan versneld.

Een eventuele aankondiging kan al snel komen. Volgens één van de bronnen van CRN gaat JASK op 1 november een “significante aankondiging” doen.