Portfolio Orange Business Services uitgebreid met Fortinet SD-WAN

Orange Business Services en Fortinet hebben hun samenwerking uitgebreid door de Secure SD-WAN-oplossing van Fortinet aan te bieden via Orange Business Services. Daarmee krijgen bedrijven een extra mogelijkheid voor agile SD-WAN-oplossingen met end-to-end prestaties en firewall-beveiliging.

Orange Business Services wil met de samenwerking zijn “Flexibele SD-WAN-aanbod uitbreiden” en voldoen aan de “groeiende vraag van zakelijke klanten in alle sectoren en use cases”, vertelt Anne-Marie Thiollet, vice-president Connectivity bij Orange Business Services, in een verklaring.

Fortinet Secure SD-WAN is een oplossing die niet alleen een SD-WAN-architectuur biedt, maar ook goede beveiliging. De oplossing heeft dan ook een next-generation firewall, security en geavanceerde routing. Verder bevat het optimalisatiemogelijkheden voor WAN en natuurlijk ook SD-WAN.

De combinatie van firewall en SD-WAN is wat Orange Business Services aantrok in de oplossing van Fortinet. Het bedrijf zocht namelijk naar een oplossing waarbij SD-WAN en firewall-beveiliging in een enkel apparaat combineert. De oplossing biedt bedrijven verder een flexibele, multicloud-ready connectiviteitsoplossing, aldus Orange Business Services.

Samenwerking loopt al langer

Door de Secure SD-WAN-oplossing van Fortinet toe te voegen aan het portfolio van Orange Business Services, wordt een langlopende samenwerking tussen de twee bedrijven verder uitgebreid.

Eerder voegde Orange Business Services ook al de FortiGate Next-Generation Firewall toe aan de NextGenHubs die door het bedrijf geïmplementeerd worden. Ook dat is volgens Orange Business Services een belangrijk onderdeel van de native multi-cloudpijler die klanten moet voorzien van beveiligde connectiviteit van de edge tot de cloud.

“Zowel Fortinet als Orange geloven sterk in het benutten van API’s voor echte netwerk- en beveiligingsautomatisering om operationele efficiëntie voor klanten mogelijk te maken”, aldus John Maddison, EVP of products and CMO bij Fortinet. De nieuw uitgediepte samenwerking moet daar dus aan bijdragen.