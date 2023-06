Orange Business, Orange Cyberdefense en Palo Alto Networks brengen samen een beheerde cyberbeveiligingsoplossing uit voor de zakelijke markt. De managed SASE-oplossing beveiligt bedrijven die verbonden zijn via de cloud.

Hybride werken en cloud computing breiden het digitale aanvalsoppervlak van bedrijven uit. Zodat zakelijke klanten hun digitale werkomgevingen eenvoudig kunnen beschermen, bundelen Orange Business, Orange Cyberdefense en Palo Alto Networks hun krachten. De bedrijven waren al langere tijd partners van elkaar, maar brengen nu samen een managed service op de markt.

Combinatie van elementen

De drie partijen brengen samen een managed SASE-oplossing op de markt. Hierin vind je de Prisma SASE van Palo Alto Networks, een volledig AI-gebaseerde SASE-oplossing. Dat vult Orange Cyberdefense aan met de Managed Secure Access-dienst. Tot slot biedt Orange Business een connectiviteitsoplossing aan in het pakket, het gaat om het Evolution Platform. Eenzelfde samenwerking zette Palo Alto onlangs ook op met NTT.

“Steeds meer organisaties zetten nieuwe cloudtechnologieën in om de productiviteit te verhogen, de efficiëntie te verbeteren en nieuwe diensten te leveren. Het gevolg daarvan is dat het digitale aanvalsoppervlak groter wordt”, zegt Helmut Reisinger, CEO EMEA en LATAM van Palo Alto Networks. “Door onze SASE-oplossing te combineren met de diensten en beheermogelijkheden van Orange in één platform, profiteren onze klanten van toonaangevende netwerken en beveiliging die eenvoudig inzetbaar, schaalbaar en beheerbaar zijn en bovendien de beste prestaties binnen de sector leveren.”